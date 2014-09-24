دیالوگ های شهرداری و شورا در رسانه ها را باید کنترل کرد/ ضرورت اصلاح برنامه کاری برخی از مدیران اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت: دیالوگ هایی که از سوی شهرداری و شورا بر علیه هم رد و بدل می شود مناسب و در شان مردم اصفهان و استان پهناور اصفهان نیست و باید فکری اندیشیده شود.

وی ادامه داد: میدانی که برای شهرداری و شورا ایجاد شده میدان خدمت به مردم است نه میدان رقابت.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه برخی از مدیران باید رویه و برنامه کاری خود را تغییر دهند،اضافه کرد: جلسه خصوصی هفته آینده با مدیران استان برگزار می کنیم که در این جلسه در ارتباط با گلایه زیاد رسانه از مدیران، سلامت سیستم اداری، رفت و آمد کارمندان، نحوه حجاب کارمندان به گفتگو می‌پردازیم.



20 ساله شدن عمر طرح ها در اصفهان به چند دستگی مدیران بر می گردد

استاندار اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با وجودی که اصفهان در اکثر زمینه ها در ایده ها و طرح ها پیشتاز است اما زمانی که به مرحله اجرا می رسد عمر بیش از 20 ساله را طی می کند تا کلنگ اجرای آن به زمین زده شود، گفت: مثلا پروژه ای مثل مترو به دلیل چندین سال اختلاف نظر میان میراث فرهنگی و شرکت مترو به تعویق افتاد که احتمال وجود دو تونل تاریخی که یکی به زمان صفوی بر می گردد و دیگر به عهد قاجار از جمله این عوامل بود.

وی با بیان اینکه این مشکل را با مذاکره حل کردیم و امروز با توجه به شائبه های که برخی از کارشناسان ایجاد کردند که وجود کانال تاریخی تنها بهانه جویی برخی از مسئولان در تاخیر راه اندازی مترو است، گفت: با آغاز به کار سه هفته ای احداث ایستگاه قطار شهری در میدان امام حسین (ع) با توجه به خاکبرداری های دستی که انجام شده هم اکنون به این کانال ها رسیدیم.

استاندار اصفهان همچنین به طولانی شدن زمان ساخت مصلی اشاره کرد و گفت: در این خصوص هم به دلیل چند دستگی هئیت مدیره و نرسیدن به یک اتفاق نظر یکسان این پروژه به طول انجامید که با چندین ماه جلسه این هماهنگی پیش آمده و تا پایان سال مصلی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به وضعیت اسفبار آسایشگاه جانبازان نجف آباد بیان داشت: سالهاست که ساختمانی در کنار آسایشگاه باید برای این افراد به بهره برداری می رسید و آن هم به خاطر عواملی به توقف رسیده است و زمانی که یک پروژه به اختلاف نظر کشیده و متوقف می شود راه اندازی آن بسیار سخت است.

زرگر پور با بیان اینکه اگر موزه دفاع مقدس در بسیاری از استان ها راه اندازی شده است به دلیل حمایت ها و سرمایه گذاری شهردار آنجا بوده است، گفت: باغ موزه دفاع مقدس در اصفهان نیز نیاز به سرمایه گذاری و حمایت جدی شهرداری دارد.

بخش خصوصی تنها مجری طرح بندر خشک در اصفهان است

استاندار اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که با این روند طولانی پروژه ها این ترس وجود دارد که بندر خشک در اصفهان که از اهمیت بالایی همچون سایر طرح ها برخوردار است نیز گرفتار این تعدد نظرات و اختلاف سلایق شود و به نتیجه نرسد ،گفت: از همان ابتدا مجری طرح بندر خشک به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی واگذار شده است و جای نگرانی از این بابت نیست.

زرگر پور اظهار داشت: از عهده دولت خارج است که اداره کننده و مجری طرح بندر خشک در اصفهان باشد.



شهردار اصفهان اگر فرصت نکرده روزنامه ای غیر از روزنامه خود را بخواند حرف دیگری است

استاندار اصفهان بیان داشت: موج رسانه ای در خصوص آب ماه‌ها است که ایجاد شده و اگر شهردار فرصت نکرده روزنامه ای غیر از روزنامه های خود را بخواند بحث دیگری است.

وی مثل همیشه به هنگام پرسش در خصوص تجمعات مردمی و وارد شدن بدنه اجتماع در خصوص آب و اینکه چرا در استانی مثل چهار محال بختیاری علاوه بر چانه زنی های دولتی به راحتی مجوز برای تجمعات می دهند ،گفت: هر استانی محدودیت های خاص خود را دارد و از رویه خاص خود استفاده می کند اصفهان نیز از هر دو راه استفاده می کند و با رسانه ای کردن مسئله آب به حقوق خود از راه خودش وارد شده است.