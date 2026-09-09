تاخت و تاز نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع محلی سوری در قنیطره در جنوب سوریه اعلام کردند که یگانی از نظامیان رژیم صهیونیستی متشکل از ۵ خودرو نظامی با خروج از پایگاه نظامیان اسرائیلی در منطقه «تل الأحمر» وارد روستای عین العبد در استان قنیطره شدند.

این پایگاه را نظامیان اسرائیلی پس از سرنگون شدن نظام سابق سوریه در خاک این کشور برپا کردند.

منابع سوری در استان درعا نیز اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی مستقر در پادگان الجزیره در اطراف روستای معریه در منطقه حوض یروک، به سوی مناطق غربی این روستا تیراندازی کردند.

تاکنون گزارشی از آسیب دیدن ساکنان روستا منتشر نشده است.

روز گذشته نیز آسمان منطقه حوض یرموک و دیگر مناطق مرزی سوریه و فلسطین اشغالی صحنه حضور نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بود.