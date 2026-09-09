طالبی: ریگان کانون توسعه شرق استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر چهارشنبه، در شورای اداری شهرستان ریگان با اشاره به موقعیت جغرافیایی ریگان، ظرفیت راههای ارتباطی این شهرستان را یکی از مبانی توسعه دانست و اظهار کرد: ریگان دروازه ورود استان از ایرانشهر و چابهار است که میتوان از این ظرفیت برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی صادراتمحور و استفاده از ظرفیت مکران بهره گرفت.
طالبی، کشاورزی را دیگر ظرفیت مهم ریگان برشمرد و بر تقویت کشاورزی، فرآوری محصولات، بهویژه خرما، ایجاد ارزش افزوده، اصلاح الگوی کشت و توسعه آبیاری نوین تأکید کرد.
وی همچنین ریگان را مستعد اجرای طرحهای آبخوانداری و آبخیزداری دانست و خواستار پیگیری پیشنهاد مربوط به چاهنیمهها شد.
استاندار کرمان درباره تأمین آب شرب نیز گفت: طرح آبرسانی به ۶۶۴ روستای استان در حال اجراست که ۶۰ روستا در هفته دولت از آن بهرهمند شدهاند و بخش قابل توجه دیگری نیز تا دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گفته وی، کل این پروژه طی دو سال تکمیل میشود و روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه آب شرب متصل خواهند شد که تمرکز ویژهای نیز بر شهرستانهای کمتر برخوردار از جمله ریگان وجود دارد.
وی افزود: برای اجرای طرحهای انتقال آب مصوب سالهای گذشته به شهرهای شرقی استان، با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین اعتبار توافق شده است تا موضوع آب شرب این شهرها از طریق انتقال آب دنبال شود.
طالبی، در بخش اشتغال، معدن، خدمات، مشاغل خرد و خانگی، مهارتآموزی، مرغداری و شترداری را از ظرفیتهای قابل فعالسازی در ریگان عنوان کرد.
وی درباره معدن زفتک گفت: به دلیل تعطیلی معدن، موضوع خلعید و واگذاری مجدد آن پیگیری شد و این روند موجب گردید فعالیتها از سر گرفته و معدن به مرحله پایان عملیات اکتشافی و آغاز احداث کارخانه برسد.
استاندار کرمان همچنین بر استفاده از زمینهای بلااستفاده برای تجاریسازی و توسعه اشتغال در بخش خدمات تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای موجود در حوزه مرغداری و شترداری نیز میتواند با تسهیل صدور مجوزها فعال شود.
طالبی، درباره راههای ارتباطی استان کرمان گفت: ۱۵۰۰ کیلومتر مسیر در استان در حال بهسازی است و پروژه بهسازی راهها از ورودی شمالی استان تا جنوب و شرق ادامه خواهد یافت.
وی همچنین از رشد ۲۴۰ درصدی بودجه راهها در قانون بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، پروژههای راهسازی و برخی طرحهای نیمهتمام در حال فعالیت هستند.
وی پروژه راه «ریگان _ جاسک» را یک پروژه ملی دانست و گفت: شهرستانهای شرقی از جمله ریگان و گنبکی و همچنین شهرستانهای جنوبی از آن منتفع خواهند شد.
طالبی، همچنین بر قرار گرفتن کمربندی ریگان در دستور کار مطالعاتی تأکید کرد تا این مسیر از جاده «ریگان _ محمدآباد» به جاده ایرانشهر متصل و راه ریگان به بم و «ریگان _ نرماشیر» نیز با جدیت پیگیری شود.
استاندار کرمان درباره اجرای طرحهای مدرسهسازی نیز گفت: در استان برای پایان دادن به مدارس سنگی و کانکسی تصمیمگیری شده است و درباره دو مدرسه مورد اشاره فرماندار ریگان قول داد این مدارس در دستور کار قرار گیرند و مهر سال آینده افتتاح شوند.
وی همچنین تأکید کرد: کمبود کلاسهای درسی شهرستان با اولویت در طرح نهضت عدالت آموزشی پیگیری خواهد شد.
طالبی، در ادامه درباره اسناد زمینهای واگذاری، مسائل مربوط به بنیاد مسکن و مدارس مؤسسه جمعیت تعاون اسلامی دستور پیگیری و هماهنگیهای لازم را مطرح کرد.
وی همچنین گفت: پیشنهاد مربوط به برقرسانی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در جلسه مصوب و موضوع بازسازی شبکه توزیع آب شهری ریگان نیز پس از مطالعه و برآورد اعتبار مورد نیاز پیگیری خواهد شد.
وی درباره احتمال قطعی گاز در برخی مناطق شرقی استان گفت: از حدود یک ماه پیش جلسات متعددی برای پیشبینی راهکارهای جلوگیری از مشکلات مردم آغاز شده است.
به گفته طالبی، اصلاح سرانههای برق، کاهش هزینه مصرف برق و تأمین کپسول و سایر راهکارهای حمایتی در حال پیگیری است.
استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار گفت: مقرر شده موارد سرمایهگذاری ریگان جمعبندی و هر فصل جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط برگزار تا موضوعاتی مانند تخصیص زمین و صدور مجوزها به صورت هماهنگ پیگیری شود.
طالبی، با اشاره به محور ریگان به سمت ایرانشهر، این مسیر را از ظرفیتهای توسعه شهرستان دانست و گفت: با نگاه بلندمدت و با توجه به قرار گرفتن این محور در مسیر چابهار، میتوان آن را یکی از محورهای توسعه و ایجاد اشتغال و محل استقرار واحدهای صادراتمحور در نظر گرفت.
وی پیشنهاد کرد: شرکت شهرکهای صنعتی درباره ایجاد ناحیه صنعتی در این محور مطالعه کند.
مقام عالی دولت در استان درباره تأمین برق ایستگاه مخابراتی نیز گفت: این موضوع در جلسه مصوب میشود و برای تأمین برق سایتهای مخابراتی پیگیری لازم انجام خواهد شد. همچنین درباره خط گاز هفت کیلومتری، انجام مطالعه توسط شرکت گاز استان و درباره ایست و بازرسی، تأمین نیروی مورد نیاز از سوی نیروی انتظامی استان را خواستار شد.
طالبی، ایجاد یک مجتمع بزرگ کشت و صنعت را از دیگر برنامههای مورد نظر برای شهرستان ریگان عنوان کرد و گفت: میتوان با استفاده از مجوزهای گذشته مربوط به چاههای کشاورزی و جذب یک سرمایهگذار بزرگ، این ظرفیتها را فعال کرد.
وی همچنین ظرفیت ۴۰ مگاواتی انرژی خورشیدی را برای ریگان مناسب دانست و گفت: میتوان سرمایهگذاران را به این سمت هدایت کرد، بهگونهای که طرحها بدون معطل ماندن برای تسهیلات، سریعتر آغاز شوند.
طالبی، درباره مشکلات حوزه کشاورزی استان کرمان نیز به محدودیتهای ایجادشده در صادرات و واردات برخی مواد اولیه اشاره کرد و گفت: این مسائل بر فعالیت واحدهای تولیدی تأثیر گذاشته و موضوع کشاورزی، بهویژه خرما، بخش قابل توجهی از پیگیریهای حوزه اقتصادی استان را به خود اختصاص داده است.
وی درباره قطع برق و تأثیر آن بر تأمین آب تصریح کرد: با دستور وزبر کشور، هیچ آبی به واسطه قطع برق نباید قطع شود و موضوع تأمین ژنراتور یا امکانات مورد نیاز باید از سوی دستگاههای مسئول پیگیری شود.
طالبی، تأکید کرد: این مسئله را در ریگان به صورت ویژه دنبال خواهم کرد.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ادارات شهرستانهای کمتر برخوردار گفت: هیچ ادارهای حق ندارد نیروی دارای پست سازمانی اداره شهرستان را منتقل کند، مگر اینکه نیروی جایگزین معرفی کند.
وی خواستار بازگرداندن نیروها یا خالی کردن پستهای سازمانی و فراهم کردن زمینه انتقال نیروی انسانی به شهرستانها شد و بر پیگیری اصلاح چارت سازمانی ادارات فاقد چارت نیز تأکید کرد.
طالبی، گفت: با هماهنگی فرماندار، از محل مسئولیتهای اجتماعی رقمی برای پروژههای اولویتدار استان اختصاص خواهد یافت
وی تأکید کرد: پشتیبانی دستگاههای استانی از شهرستانهای کمتر برخوردار و برنامههای توسعهای آنها باید با همکاری همه دستگاهها ادامه یابد تا مسیر ریگان به سمت شرایط بهتر زندگی مردم فراهمتر شود.
نظر شما