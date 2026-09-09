به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، همزمان با روز ملی سینما، زنجیره‌ سینمایی بهمن سبز در طرحی ویژه در سراسر کشور، از جمعه تا سه‌شنبه برابر با ۲۰ تا ۲۴ شهریور به صورت نیم‌بها پذیرای مخاطبان خواهد شد.

این طرح که با هدف گرامیداشت روز ملی سینما، حمایت از جریان اکران و فراهم کردن فرصت حضور بیشتر علاقه‌مندان در سالن‌های سینما اجرا می‌شود، امکان تماشای فیلم‌های در حال اکران را با بلیت نیم‌بها برای مخاطبان فراهم می‌کند.

بهمن سبز با اجرای این طرح تلاش دارد در آستانه‌ روز ملی سینما، زمینه‌ای برای حضور گسترده‌تر خانواده‌ها و علاقه‌مندان به هنر هفتم در سینماها فراهم کند و ضمن پاسداشت این مناسبت، ارتباط میان مخاطبان و سینما را بیش از پیش تقویت کند.

علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه پنج‌روزه با مراجعه به سامانه فروش گیشه‌ ۷، فیلم‌های مورد علاقه خود را با بلیت نیم‌بها خریداری کنند.