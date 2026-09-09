به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع بعد از ظهر چهارشنبه در پی وقوع آتش‌سوزی در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای پشتاسرا پاشاکی شهرستان لاهیجان با حضور در محل حادثه، روند بررسی ابعاد این حادثه و اقدامات لازم برای بازسازی مسجد را پیگیری کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، اتصال برق در سیستم برقی مسجد به عنوان علت احتمالی وقوع حریق اعلام شده است و نیروهای آتش‌نشانی لاهیجان و سیاهکل با حضور در محل نسبت به مهار آتش اقدام کردند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مساجد به عنوان مراکز فرهنگی، اجتماعی و مذهبی روستاها اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های متولی و مسئولان استانی و کشوری و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی وزارتخانه‌ها، روند بررسی میزان خسارات و بازسازی این مسجد را با جدیت دنبال کنیم.

وی افزود: هدف این است که با تسریع در تأمین منابع و انجام اقدامات لازم، مردم روستای پشتاسرا پاشاکی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این فضای مذهبی استفاده کنند.

تأکید بر ایمنی و بیمه مساجد

زارع با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ایمنی تأسیسات مساجد و به‌ویژه سیستم‌های برق گفت: بررسی مستمر وضعیت ایمنی و رفع نواقص احتمالی می‌تواند از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند و این موضوع باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول و متولیان مساجد قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت بیمه کردن مساجد تأکید کرد و گفت: بیمه مساجد می‌تواند در زمان وقوع حوادث و بروز خسارت، روند جبران خسارت و بازسازی اماکن مذهبی را تسهیل کند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: میزان خسارت وارده و نحوه تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) پشتاسرا پاشاکی از مسیر دستگاه‌های مربوطه پیگیری خواهد شد.

گفتنی است؛ این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است.