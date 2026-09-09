درخشش دانش آموزان سمنان در جشنواره پرسش مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در آموزش و پرورش سمنان با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان در بیست و ششمین پرسش مهر ریاست جمهوری اظهار کرد: در این رویداد فرهنگی و هنری، ۱۲۴ هزار و ۳۴۴ دانش‌آموز در ۱۴ رشته گروهی و انفرادی شرکت کردند که از این تعداد، ۱۳۳ دانش‌آموز استان سمنان با موفقیت در مراحل مختلف، به مرحله کشوری راه یافتند.

وی افزود: در مرحله کشوری، سه دانش‌آموز استان سمنان موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند و در رشته‌های شعر، پاسخ مهر و انشا مهر افتخارآفرینی کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان بیان کرد: «سبوحا سرمد» از شهرستان سمنان در رشته شعر، «درسا گیلوری» از شهرستان دامغان در رشته پاسخ مهر و «نرجس‌سادات حسینی» از منطقه بیارجمند در رشته انشا مهر، برگزیدگان کشوری استان سمنان در بیست‌وششمین پرسش مهر ریاست جمهوری هستند.

کرمانی با تأکید بر اهمیت توجه به فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان، یادآور شد: حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی و فراهم کردن زمینه حضور آنان در عرصه‌های فرهنگی، هنری و تربیتی، نقش مهمی در شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان و کسب موفقیت‌های ملی دارد.

وی گفت: موضوع بیست‌وششمین پرسش مهر ریاست جمهوری با محوریت آیه شریفه «کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» به پیام‌های این آیه و چگونگی نقش‌آفرینی افراد در عملیاتی‌شدن آن در زندگی فردی و اجتماعی اختصاص داشت و دانش‌آموزان می‌توانستند آثار خود را در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری با توجه به این موضوع ارائه کنند.