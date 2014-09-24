تاکید کامرون بر افزایش همکاری میان دوکشور/روحانی: تحریم ها به ضرر طرفین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در این دیدار که روز چهارشنبه انجام شد، گفت: دولت ایران در پی تعامل سازنده با جهان بر مبنای احترام و منافع مشترک است و نسبت به انگلستان هم علاقمند به ایجاد رابطه خوب و توسعه مناسبات هستیم.

روحانی با بیان اینکه تجار ایران و انگلستان از دیرباز روابط اقتصادی خوبی داشته اند، بر تسهیل رفت و آمد شهروندان دو کشور تأکید کرد و خواستار ارتقای روابط علمی و فرهنگی میان دو کشور شد.

رییس جمهوری با اشاره به مذاکرات مفصل ایران و ۱+۵ در خصوص موضوع هسته ای گفت: ما در ایران اراده جدی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به شکل جامع داریم و در پی فعالیت های صلح آمیز هسته ای در چارچوب NPT هستیم.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه ایران همواره همکاری شفافی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است، تصریح کرد: گزارش های بازرسان آژانس نشان می دهد که فعالیت های ایران هیچ گاه انحراف نداشته است.

روحانی گفت: امیدواریم با اراده کشورهای مذاکره کننده دستیابی به توافق جامع محقق شود زیرا هیچ راهی برای حل و فصل مسئله جز تفاهم وجود ندارد. راه تحریم نه تنها ثمری نداشت بلکه به ضرر همه طرفین بود. پایان تحریم و آغاز توافق می تواند به روابط گسترده و پایدار میان طرفین کمک کند.

رییس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه باید از تجربه گذشته برای ساختن آینده استفاده کرد، گفت: همه اعضای NPT باید دارای حقوق مساوی باشند و تبعیض از نظر ما قابل قبول نیست. قرارداد پایدار در سایه احترام به حقوق ملت ها به دست خواهد آمد و تحقیر یک ملت، موفقیت ایجاد نخواهد کرد.

رییس جمهوری ادامه داد: اگر ۱+۵ انعطاف لازم را داشته باشد در مدت معقول، توافق در دسترس ماست. از فواید آن بنای اعتماد است که می تواند مبنای توسعه همکاری ها در سایر حوزه ها باشد.

رییس شورای عالی امنیت ملی، همچنین فتوای رهبر معظم انقلاب را بزرگترین تضمین برای عدم انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ای دانست.

روحانی با اشاره به تحولات منطقه، بی ثباتی و نا امنی را ناشی از توحش این گروه های تروریستی دانست و با اشاره به ضرورت خشکاندن ریشه های فعالیت تروریست ها گفت: باید بپذیریم که فعالیت تروریست ها به نفع کسی نیست و تروریسم ابزار مناسبی برای رسیدن به منافع نمی باشد و اگر کسی در این جهت حرکت کند خودش نیز در امان نخواهد بود.

رییس جمهوری اظهار داشت: برای مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری و همفکری هستیم. باید تروریست ها تعقیب و فعالیت هایشان رصد شود و با کشورهایی که به آنها کمک های مالی و تسلیحاتی می کنند برخورد صورت گیرد.

دیوید کامرون نیز در این دیدار با اشاره به اختلاف نظرهای ایران و انگلستان در سالهای اخیر، فرصت برای بازسازی روابط دو جانبه ایران و غرب را مهم دانست و گفت: ظرفیت های زیادی در حوزه اقتصاد و موضوعات علمی برای همکاری و گفت و گو میان دو کشور وجود دارد.

نخست وزیر انگلستان با بیان اینکه ایران همانند همه کشورها حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای را دارد، اراده جدی ایران برای دستیابی به توافق جامع هسته ای را مثبت خواند و دیدگاههای کشورش در خصوص برخی موارد فی مابین و منطقه ای را بیان کرد.

وی در بخش دیگر سخنانش از کمک ایران به استقرار دولت جدید عراق قدردانی کرد.