معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روند نزولی دما و خنک شدن هوا تا پایان هفته ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرکرد با حداقل دمای ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان و سرخون با ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بودند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: دمای ثبت‌شده برای صبح امروز در شهرکرد ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد که نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش یافته و رطوبت نسبی ۳۱ درصد و دید افقی بیش از ۱۰ کیلومتر می‌باشد.

نوروزی بیان داشت: همچنین برای برخی نقاط استان غبار پیش‌بینی شده و در بعدازظهرها افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک محلی وجود دارد.

وی اذعان داشت: برای امروز افزایش ابرناکی به‌ویژه در منطقه و شهرستان کوهرنگ و احتمال رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تا پایان هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و پدیده خاصی برای این مدت پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بیشترین دما در بروجن ۴۱ درجه، فرخشهر و کوهرنگ ۴۲ درجه، سامان ۳۳ درجه، فارسان ۴۴ درجه، اردل و شلمزار ۴۶ درجه، آلونی و لردگان نیز ۴۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.