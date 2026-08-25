معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: پیشبینیها نشان میدهد روند نزولی دما و خنک شدن هوا تا پایان هفته ادامه داشته باشد.
وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرکرد با حداقل دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و سرخون با ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بودند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: دمای ثبتشده برای صبح امروز در شهرکرد ۱۳ درجه سانتیگراد میباشد که نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش یافته و رطوبت نسبی ۳۱ درصد و دید افقی بیش از ۱۰ کیلومتر میباشد.
نوروزی بیان داشت: همچنین برای برخی نقاط استان غبار پیشبینی شده و در بعدازظهرها افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک محلی وجود دارد.
وی اذعان داشت: برای امروز افزایش ابرناکی بهویژه در منطقه و شهرستان کوهرنگ و احتمال رعدوبرق پراکنده پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تا پایان هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و پدیده خاصی برای این مدت پیشبینی نمیشود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بیشترین دما در بروجن ۴۱ درجه، فرخشهر و کوهرنگ ۴۲ درجه، سامان ۳۳ درجه، فارسان ۴۴ درجه، اردل و شلمزار ۴۶ درجه، آلونی و لردگان نیز ۴۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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