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۴ مهر ۱۳۹۳، ۵:۵۹

اخبار لژیونرهای ایران؛

پیروزی الکویت و الشحانیه با حضور قوچان‌نژاد و شجاعی

پیروزی الکویت و الشحانیه با حضور قوچان‌نژاد و شجاعی

تیم‌های فوتبال الکویت کویت و الشحانیه قطر با حضور لژیونرهای ایرانی خود مقابل حریفانشان به برتری رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الکویت کویت در هفته پنجم لیگ فوتبال این کشور برابر تیم خیطان به میدان رفت که توانست در این مسابقه برابر حریف خود با یک گل به برتری برسد. تک گل الکویت را علی الکندری به ثمر رساند تا الکویت با یک بازی بیشتر موقتا به صدر جدول صعود کند. رضا قوچان نژاد بازیکن ایرانی الکویت در این مسابقه در ترکیب اصلی تیمش قرار داشت ولی در نیمه دوم تعویض شد.

همچنین در روز اول از هفته پنجم لیگ قطر تیم الشحانیه به مصاف تیم الوکره رفت و موفق شد با نتیجه 2 بر یک برابر حریفش به برتری برسد. مسعود شجاعی 90 دقیقه در ترکیب تیم الشحانیه قرار داشت ولی موفق به گلزنی نشد.

کد مطلب 2377678

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