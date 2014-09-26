خوی استکباری انگلیس در سیاست خارجی/ فرهنگ ازدواج ساده و بهنگام در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر همه مردم را به تقوای الهی دعوت کرد و اظهار داشت: خدا در قرآن و آیات فراوانی ما را به تقوای الهی سفارش کرده است.

وی با اشاره به حلول ماه ذی الحجه عنوان کرد: این ماه پر فضیلت بوده و از جمله روزهای پربرکت سال محسوب می شود.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه این ماه به عرفه ختم می شود و عرفه مانند شب قدر است ادامه داد: یکی از آداب این ماه خواندن دو رکعت نماز در دهه اول آن و بین نماز مغرب و عشا بوده که بسیار پرفضیلت است.

حجت الاسلام متقی نیا بیان داشت: برای به دست آوردن فضیلتها، ایجاد فضای معنوی در جامعه، رشد اخلاق و مبانی اعتقادی جامعه نیازمند اعمال دهه اول ماه ذی الحجه هستیم.

زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) سراسر اسوه و الگو بوده است

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و گفت: این ازدواج با برکت بوده چرا که عقد حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در آسمانها بسته شده و به اذن خداوند بوده است.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) سراسر اسوه و الگو بوده است بیان داشت: در این راستا نیز جوانان و زوجهای ما نیز همواره باید ابعاد مختلف زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) را برای خود اسوه و الگو قرار دهند.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه به طور حتم الگوگیری از زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) موجب عاقبت به خیری جوانان ما خواهد شد ادامه داد: الگوگیری از زندگی این دو عزیز موجب رفع مشکلات جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ازدواج سنت پیامر(ص) است عنوان کرد: سادگی و زودهنگام بودن دو ویژگی ازدواج از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام بوده است.

همه برای برگزاری ازدواجهای ساده کمک کنند

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه متاسفانه امروز در حال دور شدن از این سنت در جامعه هستیم گفت: مهم ترین موضوع در دور شدن جامعه ما از این سنت الهی مسئله فرهنگی بوده و اینکه ما به اعتقادمان عمل نمی کنیم.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر برگزاری ازدواجهای ساده در جامعه عنوان کرد: عدم سادگی ازدواجها یکی از موانع مهم بر سر راه ازدواج در جامعه ما است.

وی با بیان اینکه افراد متمکن در این زمینه مقصر هستند چرا که هزینه های فروانی برای برگزاری ازدواجهای خود دارند و دیگران نیز مجبور می شوند اینگونه هزینه کنند ادامه داد: تشریفات زیاد، مهریه و جهیزیه سنگین موجب شده ازدواج از آن حالت مقدس بودن خود بیرون آید.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه همه باید برای برگزاری ازدواجهای ساده کمک کنیم عنوان کرد: ایجاد فرهنگ ازدواج ساده و به هنگام همواره باید در جامعه نهادینه شود.

نتوانسته ایم حق دفاع مقدس را ادا کنیم

حجت الاسلام متقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود به قرارگیری در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: همواره باید یاد و خاطره شهدا در جامعه زنده نگه داشته شود.

وی با بیان اینکه حق دفاع مقدس ادا نشده است، گفت: ما در این زمینه کوتاهی کرده ایم و می کنیم و نتوانسته ایم حق دفاع مقدس را ادا کنیم.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دفاع هشت ساله ملت ایران مجموعه ای در هم تنیده از عظمتها است ادامه داد: هنوز پرچم های بر زمین مانده در این زمینه داریم و باید همواره نقش شهید و شهادت و کسانی که شهدا را تربیت کردند را برای جوانان این مرز و بوم تشریح کنیم.

خوی استکباری انگلیس در سیاست خارجی

حجت الاسلام متقی نیا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به حضور رئیس جمهوری در اجلاس سازمان ملل اشاره کرد و گفت: این حضور فرصتی برای ارائه سیاستهای خارجی کشور و دفاع از برنامه ها و سیاستهای با منطق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اتهام های نخست وزیر انگلیس بعد از دیدار با رئیس جمهور عنوان کرد: نخست وزیر انگلیس بلافاصله بعد از این دیدار اتهام های خود را علیه ایران تکرار کرد و این امر نشانه خوی استکباری است که در سیاست خارجی آنها وجود دارد.

امام جمعه موقت خرم آباد بیان داشت: این امر نشان می دهد که همیشه باید مراقبتهای لازم در این رابطه از سوی کشور ایران صورت گیرد.

نیازمند اصلاح ساختار اداری در خدمت رسانی به عشایر هستیم

حجت الاسلام متقی نیا همچنین به رحلت آیت الله آدینه وند لرستانی اشاره کرد و گفت: رهبری در پیام تسلیت خود از ایشان به عنوان متبحر در ادبیات، پرتلاش تا آخر عمر، عالم خدوم و خدمتگذار، عالم پارسا و ...یاد کرده اند.

وی بیان داشت: تشیع این عالم بزرگوار و گمنام در مرقد حضرت معصومه(س) و حضور پرشور مردم در مراسم نشان دهنده دادن آبرو و پاداش بی انتهای خدای متعال به ایشان است.

خطیب جمعه خرم آباد همچنین در پایان سخنان خود بر ضرورت ارائه خدمات از سوی دستگاههای اجرایی مختلف به قشر عشایر تاکید کرد و گفت: با توجه به مشکلات عدیده ای که این قشر دارند یک دستگاه به تنهایی نمی تواند در این زمینه فعالیت کند و نیازمند یک اصلاح ساختار اداری در این رابطه هستیم.