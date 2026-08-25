به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مستند «سفرنامه راه تاز» به تهیهکنندگی پویان کمایی و کارگردانی عادل زمانی از محصولات جدید شبکه سحر است که در همکاری مشترک با سازمان برنامه و بودجه و صداوسیما تولید شده است.
این مستند با هدف به تصویر کشیدن توانمندیهای ملی کشور و همزمان با هفته دولت، روانه آنتن شبکه سه سیما شده است.
این مستند که با گردانندگی پژمان بازغی تولید شده، در قالب یک سفر دستاوردهای ایران را روایت میکند. در این برنامه، جمعی از هنرمندان کشور از جمله شهرام قائدی، علی مشهدی، فرهاد جم، سیروس میمنت، آرام جعفری و شهرزاد کمالزاده حضور دارند که مسیری ۱۸۳۰ کیلومتری، از چابهار تا اروند را پیمودهاند.
مستند سفرنامه «راه تاز» هر شب حوالی ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود. همچنین، این مستند علاوه بر شبکه سه، از کانالهای شبکه سحر نیز پخش میشود.
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