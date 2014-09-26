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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

حدادی: از اواخر نیمه اول بر ژاپن مسلط شدیم/ مغولستان را دست کم نمی‌گیریم

حدادی: از اواخر نیمه اول بر ژاپن مسلط شدیم/ مغولستان را دست کم نمی‌گیریم

بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران با بیان اینکه مقابل ژاپن شروع خوبی نداشتیم، گفت: از اواخر نیمه نخست بر ژاپن مسلط شدیم و در نیمه دوم هم فاصله را زیاد کردیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، حامد حدادی با اشاره به پیروزی تیم ملی برابر ژاپن بیان کرد: ما در این بازی شروع خوبی نداشتیم ولی از اواخر نیمه نخست بر ژاپن مسلط شدیم و در نیمه دوم هم فاصله را افزایش دادیم تا به راحتی برنده شویم.

وی در خصوص دیدارهای بعدی تیم ملی گفت: بازی فردا برابر مغولستان است که اردن را شکست داده و تیم خوبی است که نباید آن را دست کم بگیریم. چین هم تیم خوبی است که من هنوز بازی‌های این تیم را ندیده ام ولی مربیان آن را آنالیز می‌کنند. کارمان برای قهرمان شدن سخت است ولی باید قدم به قدم پیش برویم تا به هدف‌مان برسیم.

کد مطلب 2377953

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