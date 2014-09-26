به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی امروز جمعه با حضور حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی امام جمعه بیرانشهر معرفی شد.

در این مراسم که در مسجد جامع بیرانشهر برگزار شد با اعطای حکمی حجت الاسلام محمد نظری به عنوان نخستین امام جمعه بیرانشهر معرفی شد.

این در حالیست که طی هفته گذشته نیز در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و فرماندار مرکز لرستان امام جمعه جدید شهر زاغه معرفی شد.

با معرفی ائمه جمعه در دو شهر زاغه و بیرانشهر در استان لرستان طی دو هفته اخیر تعداد شهرهای استان که در آنها نماز جمعه اقامه می شود به 16 شهر رسید.

این در حالیست که پیش از حضور حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه تنها در هشت شهر استان اقامه می شد که با پیگیری های صورت گرفته این تعداد طی سالهای اخیر دوبرابر شده و به 16 شهر رسیده است.

مراسم معارفه امام جمعه بیرانشهر با استقبال پرشور مردم این شهر برگزار شد.

پیش از برگزاری این مراسم و در بدو حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بیرانشهر مراسم استقبال از حجت الاسلام سید احمد میرعمادی با حضور مردم و روحانیون این شهر برگزار شد.

همچنین نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با حضور در محل گلزار شهدای بیرانشهر با قرائت فاتحه و نثار گل نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.