به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: ما در مجموع بازی خوب و تماشاگرپسندی داشتیم و وقتی در نیمه دوم عقب کشیدیم، به بازیکنان تذکر دادم؛ متأسفانه خطاهای بی‌موردی داشتیم و خیلی تلاش کردیم که نتیجه بگیریم اما نشد.

وی افزود: ما نباید تیم حریف را دست کم می‌گرفتیم زیرا این تیم استقلال بود؛ 15 دقیقه 10 نفره بازی کردیم و تیم ما تحت فشار بود و فوتبال را کنترل کرده و توانستیم نتیجه بگیریم.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به تغییر دروازه‌‌بان تیمش افزود: در مجموع مظاهری، دروازه‌بان ما بازیکن خوبی است و باید بیشتر دقت کند؛ کنار گذاشتن صادقی تنبیه نبود و یک مسئله فنی بود و او شرایط روحی و روانی خوبی نداشت و به همین دلیل به نیمکت تیم رفت.

وی با بیان اینکه استقلال در این بازی موقعیت‌های خوبی داشت اما بازی متعادلی داشتیم و خوشحالم که توانستیم از گل خود دفاع کنیم، بیان داشت: آنها در دقایق آخر از نظر تعدادی از ما بیشتر بودند اما سعی کردیم که نتیجه را حفظ کنیم.

گل‌محمدی با اشاره به بازی‌های آینده تیمش خاطرنشان کرد: بازی‌های سختی در پیش داریم و با تیم‌های قدرتمندی روبرو هستیم و باید این تیم‌ها را آنالیز کرده و تمرکز خود را بالا ببریم.

وی گفت: در بازی‌های قبلی به دلیل عدم تمرکز نتوانستیم نتایج خوبی کسب کنیم اما امیدوارم در بازی‌های آینده نتایج خوبی به دست آوریم.

سرمربی ذوب‌آهن اضافه کرد: نزدیک به 8 بازی خوب کردیم و باید روی ضربات ایستگاهی بیشتر کار کنیم که روی این ضربات گل نخوریم.