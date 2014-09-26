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۴ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۳۳

‌گل‌محمدی در نشست خبری:

نباید استقلال را دست‌کم می‌گرفتیم/ نیمکت‌نشینی صادقی تنبیه نبود

نباید استقلال را دست‌کم می‌گرفتیم/ نیمکت‌نشینی صادقی تنبیه نبود

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: نباید استقلال را دست‌کم می‌گرفتیم و بارها این مسئله را به بازیکنان تیمم تذکر داده بودم.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: ما در مجموع بازی خوب و تماشاگرپسندی داشتیم و وقتی در نیمه دوم عقب کشیدیم، به بازیکنان تذکر دادم؛ متأسفانه خطاهای بی‌موردی داشتیم و خیلی تلاش کردیم که نتیجه بگیریم اما نشد.

وی افزود: ما نباید تیم حریف را دست کم می‌گرفتیم زیرا این تیم استقلال بود؛ 15 دقیقه 10 نفره بازی کردیم و تیم ما تحت فشار بود و فوتبال را کنترل کرده و توانستیم نتیجه بگیریم.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به تغییر دروازه‌‌بان تیمش افزود: در مجموع مظاهری، دروازه‌بان ما بازیکن خوبی است و باید بیشتر دقت کند؛ کنار گذاشتن صادقی تنبیه نبود و یک مسئله فنی بود و او شرایط روحی و روانی خوبی نداشت و به همین دلیل به نیمکت تیم رفت.

وی با بیان اینکه استقلال در این بازی موقعیت‌های خوبی داشت اما بازی متعادلی داشتیم و خوشحالم که توانستیم از گل خود دفاع کنیم، بیان داشت: آنها در دقایق آخر از نظر تعدادی از ما بیشتر بودند اما سعی کردیم که نتیجه را حفظ کنیم.

گل‌محمدی با اشاره به بازی‌های آینده تیمش خاطرنشان کرد: بازی‌های سختی در پیش داریم و با تیم‌های قدرتمندی روبرو هستیم و باید این تیم‌ها را آنالیز کرده و تمرکز خود را بالا ببریم.

وی گفت: در بازی‌های قبلی به دلیل عدم تمرکز نتوانستیم نتایج خوبی کسب کنیم اما امیدوارم در بازی‌های آینده نتایج خوبی به دست آوریم.

سرمربی ذوب‌آهن اضافه کرد: نزدیک به 8 بازی خوب کردیم و باید روی ضربات ایستگاهی بیشتر کار کنیم که روی این ضربات گل نخوریم.

 

کد مطلب 2378039

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