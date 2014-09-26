فخرالدینی تحت تأثیر تماشاگران "جوگیر"شد/ ناراحت شدم که توپ را بیرون نزدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: خدا را شکر که در این بازی به پیروزی رسیدیم زیرا تیم ما در شرایط خوبی نبود؛ بازیکنان خیلی زحمت کشیدند و کسانی که نبودند خیلی زحمت کشیدند و به کسانی که قلبشان برای تیم می‌تپید، تبریک می‌گویم.

وی افزود: بی‌انصافی بود که در بازی‌های اخیر خود نتیجه نمی‌گرفتیم اما در بازی‌های گذشته آذری و گل‌محمدی تحت فشار بودند و خوشحالم که در این بازی سنگین سربلند بیرون آییم.

مهاجم تیم ذوب‌آهن تصریح کرد: استقلالی‌ها موقعیت‌های زیادی داشتند و ما موقعیت‌های خوبی داشتیم و آنها نیز موقعیت‌هایی داشتند اما ما می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم.

رجب‌زاده درباره کارت زردی که در نیمه نخست بازی گرفت، بیان داشت: در آن صحنه می‌خواستم پیراهنم را بیرون بیاورم و بعد گفتم که اخراج نشوم اما با این وجود داور گفت که طبق قانون حتی در نزدیک سر هم بیاید، باید اخطار بگیرم.

وی با اشاره به درگیری‌اش با بازیکنان استقلال بیان داشت: بازیکن ما را از پشت زدند و توپ را بیرون نزدند؛ میلاد فخرالدینی با هم در مس کرمان هم‌بازی بودیم و پسر خوبی است اما ناراحت شدم که بازی را ادامه داد و فکر می‌کنم تحت تأثیر جو تماشاگران این اتفاق صورت گرفت.

مهاجم تیم ذوب‌آهن درباره جریمه بازیکنان این تیم هم گفت: جریمه را برای آخر کار بگذارید و حالا که تیم برده است از این صحبت‌ها نکنید.