به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، محمود گودرزی پس از کسب عنوان چهارم تیم بانوان ایران در مسابقات کامپوند تیمی بازیهای آسیایی اظهار داشت: دختران ورزشکار ما تا این جای کار عملکرد خوبی داشتهاند. مدالهای ارزشمند آنها برای کاروان ایران روحیه بخش بود.
وی همچنین گفت: برنامه وزارت ورزش و جوانان حمایت جدی از ورزش زنان است و همانطور که دکتر روحانی، رئیس جمهور تاکید کردند با فراهم کردن امکانات لازم برای آنها زمینه رشد و مدال آوری زنان ورزشکار را در رشتههای مختلف ایجاد خواهیم کرد.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از حرفهایش یادآور شد: توجه به ورزش زنان در فدراسیونهای ورزشی یک اصل است و از معیارهای مهم بررسی عملکرد آن فدراسیون محسوب میشود.
گودرزی همچنین امروز با وزیر ورزش و جوانان فیلیپین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر ورزش و جوانان ایران گفت: امیدوارم مناسبات ورزشی دو کشور در بهترین سطح دنبال شود و مربیان و هیاتهای ورزشی دو کشور از تجارب هم استفاده کنند.
وزیر ورزش فیلیپین هم با تشکر از گودرزی از او دعوت کرد که برای دیدار از این کشور به مانیل بیاید. وی همچنین موفقیت ورزشکاران ایران را تبریک گفت و برای کاروان ورزشی ایران آرزوی موفقیت کرد.
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