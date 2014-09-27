جایگاه نامطلوب تیراندازان تفنگ 50 متر ایران/ رده هفتم در بخش تیمی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای تیراندازی بازی‌های آسیایی اینچئون صبح امروز شنبه برگزار شد که در تفنگ 50 متر تیمی سه وضعیت مردان، تیم ایران با 3 شرکت کننده به مصاف حریفان خود رفت که نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد.

در این مسابقه که در سالن تیراندازی اونگنیئون و با حضور 44 تیرانداز برگزار شد، ساسان شهسواری با 1146 امتیاز در رده بیست و سوم ایستاد، مهدی جعفری‌پویا با همین امتیاز بیست و چهارم شد و حسین باقری با 1136 امتیاز در رده سی و دوم قرار گرفت.

همچنین در رقابت تیمی که نتایج آن پس از مشخص شدن نتایج انفرادی اعلام شد، ساسان شهسواری، مهدی جعفری‌پویا و حسین باقری اعضای تیم ایران با کسب 3428 امتیاز در بین 12 تیم به عنوان هفتمی برسد. در ای رقابت، تیم‌های چین، کره‌جنوبی و ژاپن به ترتیب اول تا سوم شدند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.