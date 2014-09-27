به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، شاهو ناصری نماینده کانوی تک نفره قایقرانی ایران صبح امروز شنبه در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی با رکورد 4 دقیقه، 21 ثانیه و 609 هزارم ثانیه سوم شد و به مرحله نهایی صعود کرد. پیش از وی هم احمدرضا طالبیان در کایاک تک نفره هزار متر راهی مرحله نهایی شده بود.



تیم دو نفره کانو هزار متر مردان کشورمان نیز متشکل از پژمان دیوسالاری و سیدکیا اسکندانی با رکورد ٤.٠٢.٤٧٨ و کسب مقام دوم مرحله مقدماتی پس از ازبکستان ، راهی مرحله نهایی شد.



