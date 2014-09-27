سد ایوشان خرم آباد تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی صبح شنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه سد ایوشان اظهار داشت: خوشبختانه با دستور رئیس جمهوری در جریان سفر به استان لرستان روند ساخت سد ایوشان از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: سد ایوشان با هدف تامین آب مورد نیاز چهار هزار و 350 هکتار از اراضی منطقه زاغه خرم آباد در سال 1383 آغاز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان میزان پیشرفت فیزیکی این سد را 96 درصد دانست و گفت: تلاش می شود که تا پایان سال جاری این پروژه به بهره برداری برسد.

اصلانی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در زمینه تخصیص 100 درصدی اعتبار این پروژه یادآور شد: تاکنون برای اجرای سد ایوشان خرم آباد 59 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل این سد نیازمند 35 میلیارد تومان دیگر است ابراز امیدواری کرد با تامین این اعتبار سد ایوشان طی امسال تکمیل شود.

بنابر این گزارش سد مخزنی ایوشان در 65 کیلومتری خرم آباد در بخش زاغه احداث شده است.

تراز احداث این سد از سطح دریا هزار و 848 متر، حجم مخزن سد 52 میلیون مترمکعب بوده و در حال حاضر آب پشت این سد در تراز 1848 قرار دارد یعنی ارتفاع آب دریاچه سد هم اکنون 44 متر است.

طول تاج سد ایوشان 672 متر بوده و آب این سد از رودخانه هرود و بند "کیکمدر" تامین می شود.