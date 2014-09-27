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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

انجام هزار تست دوپینگ در بازی‌های آسیایی/ دو نمونه مثبت اعلام شد

انجام هزار تست دوپینگ در بازی‌های آسیایی/ دو نمونه مثبت اعلام شد

طبق اعلام شورای المپیک آسیا تاکنون هزار تست دوپینگ از ورزشکاران حاضر در بازی‌های آسیایی اینچئون گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، تان سری جگاتسان، رئیس کمیته پزشکی و کمیسون ضد دوپینگ شورای المپیک آسیا امروز (دوشنبه) با حضور در مرکز خبری اینچئون کره‌جنوبی، محل برگزاری هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی با اشاره به اقدامات این کمیته در اینچئون اظهار کرد: تاکنون از بین ۱۹۰۰ ورزشکار هزار نمونه آزمایش دوپینگ گرفته شده است. از این بین دو نمونه مثبت اعلام شد که یکی خورشید بِک‌نظروف، فوتبالیست تاجیکستانی و دیگری سوفانی یی، تنیسور کامبوجی بودند.

وی افزود: قرار نیست با یک ورزشکار دوپینگی کل تیم مورد نظر از دور رقابت‌های بازی‌های آسیایی کنار گذاشته شود ولی اگر این تعداد از دو نفر بیشتر شود کل تیم از مسابقات مورد نظر کنار گذاشته می‌شود. در تیم‌های کوچک‌تر مثل بدمینتون، شنا و مسابقات دو امدادی هم در صورت مشاهده دوپینگ کسر امتیاز صورت خواهد گرفت.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2378488

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