به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، غلامرضا بهروان اعلام کرد: تعطیلی 18 روزه نداریم بلکه در تاریخ 24،25 و26 مهرماه جام حذفی با حضور 16 تیم لیگ برتر با 16 تیم صعود کننده از مراحل قبل در جام حذفی بازی می کنند.

وی ظهار داشت: بعد از برگزاری هفته یازدهم لیگ برتر در تاریخ دهم و یازدهم مهرماه، تیم ملی کشورمان در تاریخ 12 مهر که مصادف با مسابقات فیفا است، جهت حضور بهتر در مسابقات جام ملت های آسیا عازم پرتغال می شود و چند بازی تدارکاتی با تیمهای پرتغالی برگزار می کند .

بهروان افزود: در تاریخ 24 و 25 و احتمالا 26 مهر ماه جام حذفی با حضور تیمهای لیگ برتری برگزار می شود که طی آن شانزده تیم صعود کرده از لیگ های دسته اول و دوم و 16 تیم لیگ برتری با هم به رقابت می پردازند،همچنین در تاریخ 3 و 4 آبان هم مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را داریم . در تاریخ 29 و 30 مهر ماه هم هفته 12 لیگ برتر آغاز می شود.

این مقام مسئول در پایان گفت:بنابراین با توجه به برگزاری اردوی تیم ملی و برگزاری مسابقات جام حذفی، تعطیلی رقابت های لیگ برتر منطقی بوده و ما چاره ای به جز این کار نداشتیم.