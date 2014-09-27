پیروزی بایرن، توقف لورکوزن و شکست دورتموند در دربی روهر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در خانه کلن و در حضور 50 هزار تماشاگر با نتیجه 2 بر صفر میزبان خود را از پیش رو برداشت. در این دیدار ماریو گوتزه (19) و دانیل هالفار (66 گل به خودی) برای بایرن گل زدند.

تیم فوتبال شالکه در یکی از مهمترین بازی های هفته در حضور بیش از 61 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود فلتیز آره نا با نتیجه 2 بر یک دورتموند را شکست داد تا فاتح دربی روهر شود. در این بازی ژوئل ماتیپ (10) و اریک ماکسیم چوپوموتینگ (23) برای شالکه گل زدند و تک گل تیم میهمان را هم اوبامیانگ در دقیقه 26 به ثمر رساند.

نتایج کامل دیدارهای شنبه بوندسلیگا به شرح زیر است:

* کلن صفر – بایرن مونیخ 2

* فرایبورگ صفر – بایرلورکوزن صفر

* پادربرن یک – مونشن گلادباخ 2

* شالکه 2 – دورتموند یک

* اشتوتگارت یک – هانوفر صفر

* ولفسبورگ 2 – وردربرمن یک

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه شب دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* آوگزبورگ – هرتابرلین

* هامبورگ – آینتراخت فرانکفورت

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 14 امتیاز

2- مونشن گلادباخ 12 امتیاز

3- بایرلورکوزن 11 امتیاز

4- ماینتس 10امتیاز

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16- فرایبورگ 4 امتیاز

17- وردربرمن 3 امتیاز

18- هامبورگ 2 امتیاز (یک بازی کمتر)