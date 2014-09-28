افزایش 272 درصدی تولید پروپان مجتمع گاز پارس جنوبی/ رشد 59 درصدی تولید بوتان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسنی عصر شنبه در بازدید از وضعیت فازهای پارس جنوبی اظهار داشت: مجتمع گازی پارس جنوبی نقش بسیار مهمی در تولید گاز کشور و تامین سبد انرژی دارد که هم‌اکنون فازهای مختلف این مجتمع در حال تولید هستند.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه پارس جنوبی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: پیشرفت‌های بسیار خوبی را داشته‌ایم و طی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش 14درصدی برداشت‌ گاز از مخزن مشترك هستیم.

مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي به ارزش بالای میزان اضافه شده به برداشت گاز اشاره کرد و افزود: بيش از يك ميليارد و 200 ميليون دلار ارزش این میزان افزایش بوده است که برای ما و همه کارکنان مجتمع افتخاری بزرگ است.

افزایش 12.5 درصدی میعانات گازی

وی از افزایش 12.5 درصدی میعانات گازی در این مجتمع طی شش ماهه نخست امسال خبر داد و بیان داشت: در مدت یاد شده به نسبت سال قبل شاهد افزایش 272 درصدی در تولید پروپان و همچنین افزایش 59 درصدی در تولید بوتان هستیم.

حسنی، دستیابی به این اهداف را مرهون تلاش‌های فعالان این مجتمع عظیم گازی دانست و بیان داشت: امسال شاهد افزایش 78 درصدی تزریق گاز ترش به خط پنجم سراسري و همچنین افزایش 2و6 درصدی تولید گاز شیرین نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

وی ادامه داد: دستیابی به این اهداف ما را برای تامین پایدار گاز در فصل زمستان مسئول‌تر کرده است و باید تلاش کنیم تا ضریب اطمینان تولید را در شش ماهه دوم نیز افزایش دهیم تا مشکلی در فصل زمستان نداشته باشیم.

لازم به ذکر است که مجتمع گازی پارس جنوبی بیش از 44 درصد گاز کشور را تولید می‌کند.