صادرات میعانات گازی 2 برابر شد/ رونمایی از مشتریان جدید نفتی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 برای لغو برخی از تحریم ها در حال انجام است اما کاخ سفید بر خلاف روند مذاکرات شهریور ماه گذشته تحریم های جدیدی برای محدود سازی صادرات میعانات گازی ایران تعیین کرد



بیژن زنگنه وزیر نفت در گفتگو با مهر درباره تاثیر تحریم میعانات گازی توسط آمریکا گفته است: تحریم صادرات میعانات گازی همیشه وجود داشته و آن چه که اخیرا اتفاق افتاده یک اقدام تبلیغاتی بوده است.



این عضو کابینه دولت معتقد است: هیچ وقت میعانات گازی ایران خارج از تحریم نبوده و به نظر می رسد آمریکا با هدف کاهش فشار کنگره این اقدام تبلیغاتی را انجام داده است.



همزمان با این اظهارنظرها گزارش رسمی سازمان منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس از افزایش دو برابری ارزش صادرات میعانات گازیایران در 6 ماهه نخست سال جاری حکایت دارد.



بر این اساس بیش از چهار میلیون و 809 هزار تن میعانات گازی به ارزش چهار میلیارد و 340 میلیون دلار از پایانه های خلیج فارس به بازارهای جهانی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارزش صادرات میعانات گازی از نظر وزن 22 درصد و از حیث ارزش 52 درصد رشد داشته است.



در طول 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 9 میلیون و 442 هزار تن كالا محوصلات پتروشیمی شامل هوی اند، پلی اتیلن سبك و سنگین، دی اتیلن گلایكول، مونو و تری اتیلن گلایكول، كود اوره، بوتان، پروپان، میعانات گازی، پارازایلین، متانول و غیره به ارزش 7 میلیارد و 962 میلیون دلار از عسلویه به بازار جهانی صادر شده است.



در این مدت به كشورهایی همچون چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، تركیه، عراق، تایوان، تایلند، مالزی، ویتنام، افغانستان، پاكستان، ارمنستان، روسیه، موزابیك، مصر، سوریه، تركمنستان، تاجیكستان، اوكراین، قطر، تانزانیا، فیلیپین، غنا، كنیا، جمهوری آذربایجان، گرجستان، كره جنوبی و مكزیك صادمهمترین مشتریان میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران بودند.



از سوی دیگر، سهم میعانات گازی از كل كالاهای صادراتی از پایانه های عسلویه از نظر وزن 51 درصد و از نظر ارزش 54 درصد بوده است.



در همین حال، سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایران تاکتیک‌ها و روش‌های جدیدی به منظور افزایش صادرات میعانات گازی را در دستور کار قرار داده است، دلایل کاهش صادرات میعانات گازی ایران را تشریح کرد و گفت: صادرات نفت کوره ایران متوقف نشده است.