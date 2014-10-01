به گزارش خبرنگار مهر، با ورود رسمی ایالات متحده آمریکا به جرگه کشورهای تولید کننده و صادرکننده انواع نفت خام و میعانات گازی، زنگ خظر برای کشورهایی همچون ایران، عربستان سعودی، عراق، روسیه و برخی کشورهای عضو اوپک برای تولید و صادرات نفت به صدا درآمده است.



بر این اساس با دستیابی آمریکا به تکنولوژی استخراج و فرآورش نفت و گاز از ذخایر نا متعارف، اینکشور در سال جاری محموله های میعانات گازی خود را به ژاپن و کره جنوبی صادر کرده است و همزمان با صدور گاز با تحریم کشورهایی همچون ایران و روسیه بازار را برای بشکه های نفت صادراتی خود باز می کند.



با این وجود برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران به یک تکنولوژی جدید امکان ساخت نفت‌های ویژه بر اساس سفارش مشتریان و پالایشگاه‌های نفت کل جهان دست یافته است که در این صورت با اختلاط انواع نفت سبک و سنگین بنا بر سفارش هر پالایشگاهی فراهم می شود.



در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن میادین منحصر به فرد عظیم نفت و گازی از یک سبد متنوع وگسترده تولید انواع هیدروکربورها برخوردار است به طوری که نفت میدان هنگام به عنوان سبک ترین نفت جهان و نفت برخی از میادین خلیج فارس همچون سروش، نوروز، فروزان و ... به عنوان نفت های سنگین در بازار جهانی یک امتیاز ویژه تلقی می شوند.



علاوه بر این با توسعه فازهای جدید پارس جنوبی ایران از ظرفیت بالای تولید میعانات گازی برخوردار بوده که این محصولات در برخی از پالایشگاه‌ها قابلیت اختلاط با انواع نفت سنگین و حتی فوق سنگین را برخوردار هستند.



با مرور این ذخایر عظیم و متنوع نفت خام، این امکان برای شرکت ملی نفت ایران فراهم شده است که با رونمایی از یک فناوری جدید امکان ساخت انواع نفت خام با مشخصات ارائه شده توسط پالایشگرها و مشتریان خارجی و بین‌المللی را داشته باشد.



سید پیروز موسوی در تشریح جزئیات طرح جدید اختلاط نفت در پایانه‌های نفتی کشور در حوزه خلیج فارس، گفت: برای نخستین بار فناوری اختلاط نفت سبک و سنگین در پایانه های نفتی کشور به ویژه پایانه خارگ استقرار یافته است.



مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اعلام اینکه با استفاده از این تکنولوژی سبد تولید و صادرات نفت ایران متنوع تر خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر این تعداد مشتریان نفتی ایران هم افزایش می یابد.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه با اجرای این طرح اکثر پالایشگاه‌های جهان می توانند مشتری نفت ایران شوند، اظهار داشت: با اجرای این طرح جدید مشتریان خوبی در بازارهای آسیایی به ویژه شرق آسیا برای نفت خام صادراتی کشور ایجاد خواهد شد.



موسوی با بیان اینکه هم اکنون برای نفت خام اختلاط شده مشتریان خوبی در بازارهای جهانی وجود دارد، خاطرنشان کرد: قطعا با اجرای این روش جدید علاوه بر افزایش صادرات، قدرت بازاریابی و چانه زنی ایران در مبادلات نفتی جهان افزایش می یابد.