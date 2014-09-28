به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رضا یزدانی نماینده وزن 97 کیلوگرم ایران در بازیهای آسیایی اینچئون در دیدار نیمه نهایی به مصاف "چانگ وون" از کره جنوبی رفت که موفق شد با نتیجه 6 بر یک نماینده کشور میزبان را شکست دهد و راهی فینال شود.

یزدانی پیش از این، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف "خودربولگا دورجخاند" از مغولستان رفته و این حریف را با نتیجه 6 بر صفر شکست داده بود. کشتی گیر ایران باید در دیدار فینال به مصاف "ماگومد موسایف" از قرقیزستان برود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.