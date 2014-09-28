  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

آرسن ونگر:

تاتنهام فقط دفاع می‎کرد/ نیمه دوم 77 درصد مالکیت توپ از آن ما بود

تاتنهام فقط دفاع می‎کرد/ نیمه دوم 77 درصد مالکیت توپ از آن ما بود

سرمربی آرسنال بعد از تساوی یک بر یک تیمش مقابل تاتنهام در دربی لندن از عملکرد دفاعی تیم حریف به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب در دربی لندن ابتدا ناصر چادلی تاتنهام را یک بر صفر پیش انداخت اما در ادامه الکس اوکسلاد چمبرلین نتیجه را برای آرسنال به تساوی کشاند.

آرسن ونگر بعد از بازی در گفتگو با اسکای اسپورتس گفت: این روزها همه در لیگ برتر دفاع می کنند، جلوی محوطه جریمه شان قرار می گیرد و با تعداد زیادی از بازیکنان فقط دفاع می کنند و منتظر می مانند تا فرصتی برای ضد حمله پیدا کنند. تاتنهام فوتبال بازی نمی کرد و من هم آرتتا و رمزی را به دلیل مصدومیت از دست داده بودم.

ونگر افزود: در نیمه دوم 77 درصد مالکیت توپ از آن ما بود که این در چنین بازی باورنکردنی است. ناراحتم که نتوانستیم از روی ضربات ایستگاهی به گل برسیم. شاگردان من نهایت تلاششان را کردند اما شیوه بازی تاتنهام به هیچ عنوان مورد پسند من نیست.

کد مطلب 2379163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها