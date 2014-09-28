به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب در دربی لندن ابتدا ناصر چادلی تاتنهام را یک بر صفر پیش انداخت اما در ادامه الکس اوکسلاد چمبرلین نتیجه را برای آرسنال به تساوی کشاند.

آرسن ونگر بعد از بازی در گفتگو با اسکای اسپورتس گفت: این روزها همه در لیگ برتر دفاع می کنند، جلوی محوطه جریمه شان قرار می گیرد و با تعداد زیادی از بازیکنان فقط دفاع می کنند و منتظر می مانند تا فرصتی برای ضد حمله پیدا کنند. تاتنهام فوتبال بازی نمی کرد و من هم آرتتا و رمزی را به دلیل مصدومیت از دست داده بودم.

ونگر افزود: در نیمه دوم 77 درصد مالکیت توپ از آن ما بود که این در چنین بازی باورنکردنی است. ناراحتم که نتوانستیم از روی ضربات ایستگاهی به گل برسیم. شاگردان من نهایت تلاششان را کردند اما شیوه بازی تاتنهام به هیچ عنوان مورد پسند من نیست.