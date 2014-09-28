فرهنگ جبهه و جهاد باید به جوانان انتقال یابد/ ایثارگری شهیدان الهام بخش مسلمانان دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر روحانی قبل از ظهر یکشنبه در جمع نیروهای نظامی و انتظامی آذربایجان شرقی گفت: هفته دفاع مقدس بهترين فرصت براي تبيين ارزش هاي والای انقلاب و پیام های شهدا بوده و دوران دفاع مقدس، نماد پايداري و دلاوری ملت ايران است.

وی اقتدار جمهوری اسلامی اسلامی ایران را در حال حاضر به پشتوانه دفاع مقدس دانست و گفت: امنیت وآسایش کشور به برکت خون شهدا و رشادت های رزمندگان اسلام در طول دوران دفاع مقدس است که از جان، مال و ناموس خود گذشتند و جانشان را برای اعتلای پرچم اسلام، قرآن و انقلاب فدا کردند.

حجت الاسلام روحانی ادامه داد: در اين مقطع زمانی به فرهنگ جبهه و جهاد و ايثار و ايمان نیاز داریم که اگر اين فرهنگ والا به اقشار جامعه و به خصوص نسل جوان انتقال یابد، نظام و جوانان این انقلاب در برابر هجمه ها و توطئه های استکبار جهانی در امان می مانند.

اطاعت از ولایت فقیه راه نجات کشور از توطئه های دشمنان است

فرماندار هشترود نیز دوران دفاع مقدس را از معجزات و ماندگارترین حوادث تاریخ دانست و تصریح کرد: رزمندگان اسلام و انقلاب با نثار جان خود از این میدان کارزار و امتحان سرافراز بیرون آمدند.

حسن مستفید با اشاره به توصیه مشترک شهدا در وصیت نامه های خود که همانا ادامه راه آن ها و حفظ ارزش های اسلام و انقلاب است، افزود: از آثار و برکات دوران دفاع مقدس همانا جانفشانی رزمندگان اسلام و انقلاب است که با دست خالی به مبارزه با دشمنان اسلام پرداخته و در این راه موفق و سرافراز شدند.

وی ادامه داد: کارهای بزرگ رزمندگان اسلام و انقلاب که موجب تداوم و اقتدار نظام شد، همیشه در طول تاریخ ماندگار بوده و آیندگان از آن درس ایثار و شهادت خواهند آموخت آنچنانچه امروز در بیشتر رخدادهای دنیا، مسلمانان از تجربیات و درس های دفاع مقدس که برگرفته از خط سرخ عاشوراست، بهره مند شده و در راه و اهدافشان موفق می شوند.

مستقید در ادامه با اشاره به اهمیت بصیرت و روشنگری، تاکید کرد: باید تلاش کنیم با افزایش بصیرت خود بتوانیم در مقابل توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب ایستادگی کنیم و این امر میسر نمی شود مگر اینکه در خط ولایت فقیه حرکت کنیم.

باید نسبت به پرورش نیروهای کارآمد برای کشور تلاش کنیم

فرمانده سپاه ناحیه غدیر تبریز نیز با اشاره به رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: مهمترین وظیفه کنونی ما عمل به سیره و راه شهدا بوده و در این برهه زمانی باید نسبت به پرورش نیروهای کارآمد برای کشور تلاش کنیم.

الیاس گل محمد زاده افزود: جنگ در شرایطی به ما تحمیل شد که کشور ما در شرایط اقتصادی و سیاسی مناسبی قرار نداشت در حالی که رژیم بعثی عراق با توجه به دشمنی چندین ساله با ایران وضعیت خود را از نظر اقتصادی و نظامی بهبود داده بود .

وی به همراهی همه کشورهای بلوک شرق و غرب در حمایت از رژیم عراق اشاره و بیان کرد: این در شرایطی بود که کشور ما از خرید ابتدایی ترین تسلیحات هم محروم شده بود.

گلمحمدزاده رهبری های حضرت امام خمینی(ره)، از خود گذشتگی های رزمندگان اسلام و همچنین وجود فرماندهان کارآمد و پرورش و تربیت جوان های بااستعداد در عرصه دفاع مقدس و حضور و حمایت های اقشار مختلف مردم را در پشتیبانی های جنگ از مهمترین مولفه ها و مشخصه های برتری کشور ما در آن دوران برشمرد.

وی با اشاره به کلام حضرت امام خمینی(ره) در مورد برکات جنگ برای کشور، گسترش روحیه خودباوری، استقلال و خودکفایی در زمینه های مختلف و همچنین گسترش گفتمان انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی در سطح جهانی را از جمله نقاط مثبت در این خصوص دانست.

دفاع از آرمان های نظام اسلامی همچنان ادامه دارد

فرمانده سپاه مراغه نیز با اشاره به تداوم دفاع از ارزش های انقلاب در عرصه های گوناگون اظهار داشت: شهدا و ایثارگران همواره حق بزرگی بر گردن ملت داشته و سربلندی امروز کشور به برکت خون شهدا حاصل شده است.

اکبر شالچی زاده افزود: دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب و نظام اسلامی، تمام ناشدنی بوده و همواره ادامه داشته و هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای تجدید عهد و میثاق با آرمان های شهدا، انقلاب اسلامی و رهبری است.

وی اظهار کرد: وظیفه همه آحاد مردم در عصر کنونی، قدرشناسی و گرامی داشتن حماسه ها و مجاهدت ها و ایثار شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس و دفاع از آرمان های اسلامی و انقلابی است.

شالچی زاده ادامه داد: جوانان باید شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را به عنوان جوانانی که در عرصه دفاع از ارزش ها حماسه آفریدند، الگو قرار داده و راه آنها را ادامه دهند.

دفاع مقدس موضوع شخصی و جناحی نیست

فرماندار هوراند نیز با تاکید بر تبیین وجوه و ابعاد مختلف دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی گفت: دفاع مقدس موضوع شخصی و جناحی نبوده بلکه متعلق به همه مردم ایران است و وظیفه شناساندن و حفظ آن به عهده همه مردم است.

ابراهیم فریاد خواه ادامه داد: ما در زمینه دفاع مقدس فقط به مسائل تبلیغاتی بسنده کرده‌ایم در صورتی که دفاع مقدس از الگوهای موفق اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید به اهمیت بالای حفظ ارزش های دوران دفاع مقدس در جامعه، اظهار کرد: دفاع مقدس را نباید متعلق به گذشته بدانیم بلکه باید درباره آن به مطالعه و پژوهش بپردازیم تا مسائل و مشکلات آینده را با بهره گیری از آن برطرف کنیم.

فرماندار هوراند تولد تفکر بسجی در همه صحنه ها همچون مبارزه با دشمن، عرصه سازندگی، مدیریت کشوری و بخش های صنعتی و علمی را دستاوردی دیگر از دفاع مقدس برشمرد و خاطرنشان کرد: این تفکر در صحنه های علمی و عملی به گونه ای است که کشورمان در عرصه علمی جزو پنج یا 10 کشور برتر دنیا قرار گرفته است.

وی با یادآوری اینکه امریکایی ها و محور غربی-عربی به بهانه های مختلف مبارزه با جنایتکاران و در راس آن ها داعش، دست به انواع جنایت ها زدند و امروز شاهد تشکیل ائتلاف توابین به محوریت امریکا هستیم، بیان کرد: برای مبارزه با ظالم نیاز به ائتلاف نبوده و اگر راست می گویند آنها را تجهیز نکرده و به آنها سلاح جنگی ندهند.

مقاومت مهم ترین عامل پیروزی در جنگ با عراق بود

جانشین سپاه شبستر نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: شهدا با خونشان نگذاشتند یک وجب از خاک ایران جدا شود و با تاسی از مکتب عاشورا در مقابل دشمن ایستادند که برای ما و آیندگان افتخار هستند.

جعفر رزمی افزود: در جنگ تحمیلی دشمن با همه قوا و با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی حمله کرد و خود صدام شخصی نبود که جرأت کند به ایران حمله کند بلکه با کمک دولت ها و قدرت های دیگر از جمله آمریکا و شوروی سابق به کشور ما حمله کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه رژیم بعثی عراق با شناخت کامل نظامی به ایران حمله کرد، بیان کرد: صدام روز پیروزی و حضورش در ایران را مشخص کرده بود و در مقابل خود مقاومت احساس نمی کرد ولی مردم ایران با مقاومت مردمی و تعصب دینی در مقابل این رژیم بعثی ایستادند و دشمن در مقابل مقاومت های مردمی غافلگیر شد.

جانشین سپاه شبستر تصریح کرد: اگر تاریخ کشور را مطالعه کنیم در طول جنگ ها و عهدنامه های ذلت بار قسمتی از خاک ایران از کشورمان جدا شده است ولی در طول جنگ تحمیلی با مقاومت مردمی در مقابل دشمن ایستاده و نگذاشتیم دشمن به خاک ایران نفوذ کند.