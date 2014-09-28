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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۳

«ماهی و گربه» به اسپانیا می‌رود/ تازه‌ترین حضور جهانی فیلم شهرام مکری

«ماهی و گربه» به اسپانیا می‌رود/ تازه‌ترین حضور جهانی فیلم شهرام مکری

فيلم سینمایی «ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام مکری و تهیه‌ کنندگی سپهر سیفی در بخش رقابتی چهل وهفتمين دوره جشنواره «سيتگس» اسپانيا اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره پانزده فيلم در بخش رقابتی حضور دارند كه فیلم «ماهی و گربه» با فيلم های کارگردانان شناخته شده سینمای جهان از جمله كيم كی دوك و جيمز فولی به رقابت خواهد پرداخت.

 در بخش غیررقابتی اين جشنواره مهم‌ترين فيلم های سال گذشته از جمله «لويتان» به کارگردانی زوياگينتسف، «دو روز ويك شب» به کارگردانی برادران داردن، «خواب زمستانی» به نوری بيلگه جيلان و ساير فيلم‌هايی كه اكثرا نمايندگان كشورشان برای جايزه اسكار هستند اکران می‌شود.

جشنواره «سيتگس» يكی از قديمی ترين فستيوال هاي فیلم اسپانيا است. فیلم «ماهی و گربه» محصول کانون ایران نوین، بعد از این فستیوال در جشنواره «ونكوور» كانادا  اکران خواهد شد.

 همچنین فیلم سینمایی «قصه‌ها» دیگر محصول کانون ایران نوین در اين جشنواره حضور دارد.

تعداد حضورهاي بين المللي فيلم «ماهی وگربه» نزديك به چهل حضور است كه از دوره هفتاد فستيوال ونيز شروع شده و پس از آن فيلم در فستيوال های معتبري چون «كارلووی واری»، «روتردام»، «پوسان»، «استانبول»، «نيويورك» و... اکران شده است.

«ماهی و گربه» از اواسط مهرماه در گروه هنر و تجربه اکران خواهد شد و پخش بين المللی این فیلم را محمد اطبايی برعهده دارد.
 

کد مطلب 2379298

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