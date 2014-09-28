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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

سخنگوی هیات مدیره مطرح کرد:

احتمال انتخاب مدیرعامل پرسپولیس ضعیف است/ رضایت اعضا از بهروز منتقمی

احتمال انتخاب مدیرعامل پرسپولیس ضعیف است/ رضایت اعضا از بهروز منتقمی

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با اعلام رضایت از عملکرد منتقمی گفت: فعلا تصمیمی برای انتخاب مدیرعامل نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قرار از پیش تعین شده اعضای هیات مدیره تیم فوتبال پرسپولیس فردا دوشنبه در محل این باشگاه تشکیل جلسه می‎دهند تا پیرامون مسائل مختلف تبادل نظر کنند. یکی از این مباحث انتخاب مدیرعامل است. با این وجود مهدی خواجه ‎وند در گفتگو با مهر عنوان کرد بعید است خروجی این نشست به انتخاب مدیرعامل منتج شود.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب افزود: طبق قراری که داریم فردا دوشنبه جلسه هیات مدیره را در باشگاه برگزار می‎کنیم اما اینکه یک مدیرعامل جدید معرفی کنیم احتمالش بسیار ضعیف است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا این لحظه روی فرد خاصی اجماع صورت نگرفته است از این رو بعید می‎دانم تا فردا اتفاق خاصی رخ دهد.

خواجه وند با اظهار رضایت از عملکرد بهروز منتقمی گفت: در وضعیت فعلی سرپرست موقت باشگاه به خوبی از وظایف محوله بر آمده است. باشگاه پرسپولیس با عملکرد منتقمی مشکلی ندارد.

کد مطلب 2379496

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