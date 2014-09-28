احتمال انتخاب مدیرعامل پرسپولیس ضعیف است/ رضایت اعضا از بهروز منتقمی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قرار از پیش تعین شده اعضای هیات مدیره تیم فوتبال پرسپولیس فردا دوشنبه در محل این باشگاه تشکیل جلسه می‎دهند تا پیرامون مسائل مختلف تبادل نظر کنند. یکی از این مباحث انتخاب مدیرعامل است. با این وجود مهدی خواجه ‎وند در گفتگو با مهر عنوان کرد بعید است خروجی این نشست به انتخاب مدیرعامل منتج شود.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب افزود: طبق قراری که داریم فردا دوشنبه جلسه هیات مدیره را در باشگاه برگزار می‎کنیم اما اینکه یک مدیرعامل جدید معرفی کنیم احتمالش بسیار ضعیف است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا این لحظه روی فرد خاصی اجماع صورت نگرفته است از این رو بعید می‎دانم تا فردا اتفاق خاصی رخ دهد.

خواجه وند با اظهار رضایت از عملکرد بهروز منتقمی گفت: در وضعیت فعلی سرپرست موقت باشگاه به خوبی از وظایف محوله بر آمده است. باشگاه پرسپولیس با عملکرد منتقمی مشکلی ندارد.