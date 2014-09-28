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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

اخبار عراق؛

بمباران مواضع داعش در موصل/ کشته و زخمی شدن 41 نفر

بمباران مواضع داعش در موصل/ کشته و زخمی شدن 41 نفر

رسانه های خارجی از کشته و زخمی شدن 41 نفر در بمباران مواضع داعش در موصل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک منبع امنیتی عراق در استان نینوا اعلام کرد که جنگنده های ائتلاف مقابله با گروه تروریستی داعش مواضع این گروه را در منطقه الکویر در جنوب شرق استان موصل بمباران کردند.

بر اثر این حملات 18 تروریست داعش به هلاکت رسید و 28 تن دیگر زخمی شدند.

جنگنده های آمریکا از دو ماه پیش تاکنون با هدف کمک به دولت عراق مواضع گروه داعش در این کشور را هدف حملات هوایی خود قرار می دهند. علاوه براین ائتلافی از کشورهای مختلف منطقه و جهان برای مقابله با این گروه تشکیل شده است. اغلب کشورهایی که در این ائتلاف حضور دارند حامی مالی و تسلیحاتی داعش هستند.

کد مطلب 2379484

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