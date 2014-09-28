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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۵

اعضای انجمن دیابت گابریک در خبرگزاری مهر؛

کمپین "روبان آبی" به کمک افراد دیابتی می آید

کمپین "روبان آبی" به کمک افراد دیابتی می آید

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک با راه اندازی کمپین "روبان آبی"، در امر پیشگیری و کنترل دیابت در کشور مشارکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک روز یکشنبه با حضور داوطلبانه در محل خبرگزاری مهر، نسبت به انجام آزمایش قند خون خبرنگاران و پرسنل خبرگزاری و روزنامه تهران اقدام کردند.

هما بزرگ پور کارشناس روابط عمومی انجمن دیابت گابریک، با اشاره به سوابق فعالیتهای این انجمن در راستای پیشگیری و کنترل دیابت در کشور، اظهارداشت: این انجمن از سال 1385 فعالیت خودش را با هدف پیشگیری و کنترل دیابت در کشور آغاز کرده است.

وی با اعلام اینکه این انجمن در سال 2010 بهترین عملکرد در زمینه آموزش دیابت را داشته است، افزود: انجمن دیابت گابریک بیش از 15 برنامه آموزشی برای بیماران و و جامعه پزشکی و پیراپزشکی ارائه داده است.

بزرگ پور با اشاره به اینکه همه پرسنل این انجمن دیابتی هستند و تلاش می کنند که هیچ فرد دیابتی به دلیل عدم آگاهی و ناامیدی، دچار عوارض این بیماری نشود، ادامه داد: برنامه کمپین "روبان آبی"، از دیگر طرحها و برنامه های این انجمن است که از آبان 92 و همزمان با هفته دیابت در کشور شروع بکار کرده و هدفش پیشگیری و کنترل دیابت در کشور است.

این کارشناس روابط عمومی انجمن دیابت گابریک با اشاره به حضور داوطلبانه اعضای این انجمن در محل خبرگزاری مهر، گفت: بر اساس آزمایشهایی که از 120 نفر پرسنل این خبرگزاری و روزنامه تهران تایمز انجام شد، سه نفر آنها دیابتی و دو نفر نیز پیش دیابتی بودند.

بزرگ پور به واژه "گابریک" اشاره کرد و گفت: گابریک نامی کاملا ایرانی و برگرفته از نام رودخانه ای جاری در استان هرمزگان است.

کد مطلب 2379556

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