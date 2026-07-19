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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

کشف جسد درپایگاه نظامیان آمریکایی در اردن؛هلاکت نظامی آمریکایی در عراق

کشف جسد درپایگاه نظامیان آمریکایی در اردن؛هلاکت نظامی آمریکایی در عراق

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) از کشف یک جسد در حملات ایران به اردن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که یک جسد مجهول الهویه در پایگاه این کشور در اردن که هدف حملات ایران قرار گرفت، پیدا شده است.

سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات جست‌وجو در محل حادثه ادامه دارد و هویت بقایای انسانی کشف شده، پس از انجام آزمایش‌های لازم مشخص خواهد شد.

سنتکام پیش از این اعلام کرده بود که در پی حملات ایران به پایگاه موفق السلطی اردن، دو نظامی آمریکایی کشته شده و یک نفر نیز مفقود شده است.

مرگ نظامی آمریکایی هنگام خنثی‌سازی پهپاد انتحاری ایران در شمال عراق

سنتکام در ادامه اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی در جریان عملیات خنثی‌سازی یک پهپاد انتحاری ایرانی در شمال عراق کشته و یک نظامی دیگر نیز زخمی شده است.

در بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا جزئیات بیشتری درباره محل دقیق وقوع حادثه، هویت نظامیان و وضعیت جسمانی فرد مجروح منتشر نشده است.

گفتنی است که آمارهای منتشرشده از سوی سنتکام با ابعاد واقعی خساراتی که به این کشور در جریان جنگ علیه ایران وارد شده است؛ همخوانی ندارد.

مقام‌های آمریکایی سانسور شدیدی را برای انتشار آمار تلفات نظامیان خود اعمال کرده‌اند.

کد مطلب 6892997

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