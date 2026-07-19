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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

فرمانداران شهرستان های خوی و سلماس معرفی شدند

فرمانداران شهرستان های خوی و سلماس معرفی شدند

ارومیه - طی مراسم جداگانه با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، محمد فتحی به عنوان فرماندار سلماس و علی علایی به عنوان فرماندار خوی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان ‌غربی در آیین معرفی فرماندار سلملس گفت: تدابیر و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، رشادت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای مسلح و حضور متحد و منسجم مردم در صحنه به همراه پشتبانی دولت از مردم و نیروهای مسلح، از مولفه‌های اساسی پیروزی در جنگ رمضان بود.

وی ادامه داد: این سرمایه بی‌نظیر اجتماعی که در طول چهار ماه گذشته و در تجمعات شبانه به دست آمده با همراهی و همدلی مردم و مسئولان باید حفظ و تقویت شود.

مقابلی افزود: با وجود محدودیت‌هایی که بعد از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و پیامدهای منفی آن به وجود آمد، در توسعه آذربایجان‌غربی خللی ایجاد نشده است.

در پایان این مراسم از خدمات علی علایی تقدیر و محمد فتحی به عنوان فرماندار شهرستان سلماس معرفی شد.

علی علایی به عنوان فرماندار جدید شهرستان خوی منصوب و معرفی شد

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ غربی در مراسم معارفه فرماندارجدید خوی گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی هر تهدید و تحریمی که با وحدت و مدیریت جهادی همراه بوده به فرصتی بی‌نظیر برای پیشرفت و بالندگی ملی تبدیل شده است.

مقابلی با اشاره به شرایط خطیر کنونی و حفظ همبستگی اجتماعی به‌عنوان سرمایه ارزشمند برای پشتیبانی از نیروهای مسلح، افزود: با تدابیر و تصمیمات استاندار آذربایجان‌غربی، اقدامات بسیار خوبی برای توسعه و پیشرفت همه‌جانبه استان به‌عمل آمده و به‌زودی شاهد نتایج سرمایه ‌گذاری‌ های انجام شده خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه ‌های مدیریتی و نخبگانی برای تصدی مسئولیت‌های خطیر اجرایی، خاطرنشان کرد: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی امانتی است برای خدمت بیشتر به مردم و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از این فرصتی که برایشان فراهم شده حداکثر بهره‌برداری را در جهت خدمات‌رسانی بیشتر و تقویت اتحاد و همبستگی اجتماعی به‌عمل بیاورند.

در این مراسم علی علایی به‌عنوان فرماندار جدید شهرستان خوی معرفی شد.

کد مطلب 6893003

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