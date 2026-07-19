https://mehrnews.com/x3cBTs ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ کد مطلب 6892998 استانها گلستان استانها گلستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ رقابت برای فتح سکوی مهارت؛ حضور ۸۲ نوجوان از سراسر کشور در گلستان گرگان_چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور نمایندگان ۲۱ استان و ۸۲ نوجوان برگزیده، به میزبانی گلستان برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6892998 کپی شد مطالب مرتبط کیانمهر: توانمندسازی بانوان روستایی، راهبرد توسعه اقتصادی گلستان است دستبند قانون بر دستان وکیلنمای ۵۰ میلیاردی در اراک اینفوگرافیک؛ گلستان میزبان رقابت برترین نوجوانان مهارت آموز کشور اجرای طرح هر مدرسه یک پایگاه اوقات فراغت در چهارمحال و بختیاری تحول مهارتآموزی بدون بخش خصوصی ممکن نیست آثار اقتصادی تجمعات شبانه مردمی بنیاد ملی المپیادهای مهارتی راهاندازی میشود رقابت ۱۵۵۵ نوجوان برای رسیدن به جمع ۸۲ استعداد برتر مهارتی کشور برچسبها گلستان گرگان اداره کل فنی و حرفه ای گلستان
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