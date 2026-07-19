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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

رقابت برای فتح سکوی مهارت؛ حضور ۸۲ نوجوان از سراسر کشور در گلستان

رقابت برای فتح سکوی مهارت؛ حضور ۸۲ نوجوان از سراسر کشور در گلستان

گرگان_چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور نمایندگان ۲۱ استان و ۸۲ نوجوان برگزیده، به میزبانی گلستان برگزار شد.

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کد مطلب 6892998

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