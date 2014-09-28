هنرمندان و شاعران اروندرود را گل باران کردند/ ادای احترام به شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه 6 شهریور ماه شاعران و هنرمندان ایران و کشورهای خارجی که برای همایش بین المللی «آسمان بچه ها» به آبادان آمده بودند اروندرود را گل باران کردند.

روز دوم همایش «آسمان بچه ها» با گردش آبی روی اروندرود و گل باران این رود همراه بود. این گل افشانی ها که توسط هنرمندان و شاعران روی عرشه کشتی انجام گرفت به احترام شهدای 8 سال دفاع مقدس بود که بسیاری از آنها برای مقاومت و پایداری در این رودخانه به شهادت رسیدند.

موسی بیدج مترجم کتاب های مقاومت در این مراسم خطاب به مهمانان خارجی و در هنگام این گل باران بیان کرد: این گل باران به احترام شهدای جنگ و کودکان است.

این دومین روز از همایش «آسمان بچه ها» است که در آن 50 شاعر و هنرمند از کشورهای لبنان، سوریه، ترکیه، عراق، آرژانتین، آلمان، هند، افغانستان و .... حضور دارند.

همچنین در دومین روز از همایش «آسمان بچه ها» همایش شعرخوانی این هنرمندان برای مردم آبادان و همچنین کارگاه بررسی جنبه های مختلف شعر مقاومت با حضور شاعران کودک و نوجوان برگزار خواهد شد.

نخستین همایش بین المللی «آسمان بچه‌ها» ۵ تا ۸ مهرماه در آبادان و 9 تا 11 مهرماه در برج میلاد تهران به همت منطقه آزاد اروند و حوزه هنری برگزار می‌شود.