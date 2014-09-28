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۶ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۹

در دومین روز همایش «آسمان بچه ها»

هنرمندان و شاعران اروندرود را گل باران کردند/ ادای احترام به شهدا

هنرمندان و شاعران اروندرود را گل باران کردند/ ادای احترام به شهدا

50 هنرمند خارجی و همچنین شاعران و هنرمندان ایرانی با گردش آبی روی اروند رود در دومین روز از همایش «آسمان بچه ها» به احترام شهدا این رود را گل باران کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه 6 شهریور ماه شاعران و هنرمندان ایران و کشورهای خارجی که برای همایش بین المللی «آسمان بچه ها» به آبادان آمده بودند اروندرود را گل باران کردند.

روز دوم همایش «آسمان بچه ها» با گردش آبی روی اروندرود و گل باران این رود همراه بود. این گل افشانی ها که توسط هنرمندان و شاعران روی عرشه کشتی انجام گرفت به احترام شهدای 8 سال دفاع مقدس بود که بسیاری از آنها برای مقاومت و پایداری در این رودخانه به شهادت رسیدند.

موسی بیدج مترجم کتاب های مقاومت در این مراسم خطاب به مهمانان خارجی و در هنگام این گل باران بیان کرد: این گل باران به احترام شهدای جنگ و کودکان است.

این دومین روز از همایش «آسمان بچه ها» است که در آن 50 شاعر و هنرمند از کشورهای لبنان، سوریه، ترکیه، عراق، آرژانتین، آلمان، هند، افغانستان و .... حضور دارند.

همچنین در دومین روز از همایش «آسمان بچه ها» همایش شعرخوانی این هنرمندان برای مردم آبادان و همچنین کارگاه بررسی جنبه های مختلف شعر مقاومت با حضور شاعران کودک و نوجوان برگزار خواهد شد.

نخستین همایش بین المللی «آسمان بچه‌ها» ۵ تا ۸ مهرماه در آبادان و 9 تا 11 مهرماه در برج میلاد تهران به همت منطقه آزاد اروند و حوزه هنری برگزار می‌شود.

کد مطلب 2379574

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