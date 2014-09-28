شاعران کودک و نوجوان آبادانی از ادبیات مقاومت می گویند

کمال شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارگاره شعری که در آن قرار است به جنبه های مختلف شعر مقاومت پرداخته شود گفت: در دومین روز از همایش «آسمان بچه ها» کارگاهی با حضور هیروش آرمند، محمود پوروهاب و کمال شفیعی برگزار می شود که در آن شاعران و کودکان و نوجوانان آبادانی هم حضور دارند.

وی ادامه داد: در این کارگاه علاوه بر نشست کارگاهی که در آن به بررسی جنبه های مختلف شعر مقاومت با حضور شاعران کودک و نوجوان پرداخته خواهد شد جنبه های ارزشمند ادبیات مقاومت در ادبیات کودکان و نوجوانان مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و شاعران آثار ادبی خود را با موضوع مقاومت برای حضار قرائت خواهند کرد.

مسئول بخش ادبیات کودک و نوجوان همایش «آسمان بچه ها» با اشاره به اهمیت ادبیات کودک و نوجوان عنوان کرد: ادبیات کودک و نوجوان به عنوان فصل مهمی از ادبیات کشور و نیز تعالی و رشد کودکان و نوجوانان را فراهم خواهد کرد و در کنار این دغدغه ایجاد حفظ نوعدوستی و روحیه تعهد در کودکان و نوجوانان در این منطقه پاک از ایران عزیز که 8 سال طعم مقاومت را چشیده است به وجود خواهد آورد.

شفیعی در ادامه گفت: این اتفاق مهم از طرف شاعران و کودکان آبادانی اعلام حس همدردی با کودکان تحت ستم در سراسر جهان خواهد بود و امیدواریم که آسمان بچه ها به جای موشک، بمب و ناامنی پر از شکوفه، لبخند ، پروانه و مهربانی باشد.

وی در پایان بیان کرد: این کارگاه طی سه روز انجام می شود و در روزهای آینده ما چهره های مطرح ادبیات کودک همچون حمید هنرجو، بابک نیک طلب و ... را خواهیم داشت. امروز یکشنبه 6 مهرماه مصادف با دومین روز همایش بود.