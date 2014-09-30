آرزو همدانی ها را به آرزویشان رساند/ حکیمی سرمایه ورزش همدان

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو حکیمی متولد سال 74 از جوان ترین ورزشکاران کاروان ایران در بازی های آسیایی اینچئون است و جوان ترین کایاک سوار دختر ایران است.

وی در سال 1390 به تیم ملی قایقرانی ایران دعوت شد و سه مدال طلا و یک مدال برنز در قهرمانی آسیا ۲۰۱۱ تهران ۱۳۹۰ و همچنین مقام چهارم در رقابت‌های جوانان جهان در آلمان ۲۰۱۱ کسب کرده‌است.

حکیمی جوان ترین ورزشکار ایرانی در مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن و نخستین بانوی قایقران ایرانی در رشته کایاک در المپیک است.

آرزو حکیمی توانسته برای نخستین بار یک کایاک سوار دختر ایرانی باشد که به‌طور همزمان در دو مسافت این رشته به فینال A مسابقات جهانی راه یابد.

به مدال آوری آرزو حکیمی ایمان داشتم

در همین زمینه رئیس هیئت قایقرانی همدان در گفتگو با مهر با بیان اینکه آرزو حکیمی در چند سال گذشته سخت تمرین کرده بود، گفت: وی تنها 19 سال سن دارد از همین رو می تواند آینده روشنی در این رشته داشته باشد.

محمد ضروری افزود: همدان در سال‌های گذشته در رشته قایقرانی بسیار رشد داشته و حتی در مواردی از استان‌های صاحب دریا نیز جلوتر بوده و همدان در حال حاضر در رتبه هفتم کشور قرار دارد که برای استانی مانند همدان که فاصله طولانی با دریا دارد این جایگاه بسیار قابل ملاحظه است.

وی عنوان کرد: سطح مربیان همدانی نیز در این رشته بسیار مناسب است و در طول سال نیز سعی می‌شود تا چندین کلاس و کارگاه آموزشی را برای مربیان و داوران استان برگزار کنیم.

رئیس هیئت قایقرانی همدان با بیان اینکه قایقرانی رشته پر مدالی در بازی های آسیایی و المپیک است، گفت: یکی از دو رشته المپیکی خانواده بزرگ قایقرانی است که آب های آرام به دو رشته ی کانو کانادایی و کایاک تقسیم می شود که این دو از نظر قوانین در مسابقات مشترکند.

ضروری یادآور شد: مسابقات آب های آرام، در برنامه ی المپیک سال 1936 معرفی شد و تا کنون نیز ادامه داشته که آب های آرام خود شامل 12 مسابقه در المپیک است که به ترتیب کایاک یک نفره، کایاک دو نفره، کایاک چهار نفره، کانوی یک نفره و کانوی دو نفره هزار متر و پانصد متر مردان و کایاک یک نفره، کایاک دو نفره و کایاک چهار نفره پانصد متر زنان را شامل می شود.

وی افزود: گذشته از المپیک مسابقات قهرمانی جهان فدراسیون جهانی بین المللی هر ساله در رده بزرگسالان و هر دو سال یک بار در رده نوجوانان برای مردان و زنان انجام می گیرد.

آرزو حکیمی از سرمایه های ورزش همدان است

مدیر کل ورزش و جوانان همدان نیز درباره بازی های آسیایی گفت: تعداد ورزشکاران همدانی حاضر در مسابقات آسیایی در هر دوره افزایش می یابد که دوره گذشته از 350 ورزشکار اعزامی به مسابقات آسیایی چهار نفر از همدان بودند ولی این دوره از 280 ورزشکار اعزامی 12 نفر همدانی هستند.

سید عبدی افتخاری افزود: در چندین سال گذشته استان همدان با رشد مناسب زیرساخت های ورزشی توانسته ورزشکار و قهرمان زیادی را در عرصه های کشوری و آسیایی و جهانی پرورش دهد.

وی با اشاره به مدال برنز آرزو حکیمی گفت: این ورزشکار جوان همدانی در سن مناسبی قرار دارد و از سرمایه های ورزش همدان محسوب می شود که می تواند در آینده در مسابقات المپیک پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر افراشته کند.

افتخاری افزود: بدون تردید بازی‌های آسیایی مهم‌ترین رویداد ورزشی قاره کهن به شمار می‌رود و کشورها با تمام قوا در این رویداد حاضر می‌شوند و برای ما افتخاری بزرگ است که به این رویداد معتبر قهرمانانی شایسته اعزام کرده ایم.

مدیر کل ورزش و جوانان همدان در پایان گفت: همدان با داشتن امکانات ورزشی و وجود زیرساخت های مناسب در آینده به قطب ورزش ایران و به یکی از استان های برتر و قهرمان پرور تبدیل خواهد شد و نوید روزهای خوبی را برای ورزش همدان می دهیم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا ۱۲ مهرماه ادامه پیدا می‌کند.