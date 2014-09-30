به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی یکی از ظرفیتهای استان بوشهر در بخش اشتغال است که بخش زیادی از مردم استان بوشهر از این طریق امرار معاش میکنند و در این زمینه اشتغال دارند که نخیلات به عنوان مهمترین محصول کشاورزی استان بوشهر محسوب می شود.
کمبود منابع آبی یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی است که در سالهای اخیر با توجه به چندین سال خشکسالی متوالی و همچنین کاهش ذخیره سفرههای زیرزمینی، کمبود آب به عنوان یکی از تهدیدهای بسیار مهم بخش کشاورزی محسوب میشود.
کمبود زیرساختهای ذخیره آب در استان بوشهر باعث میشود تا بخش عمدهای از آبهایسطحی استان و آبرفتهای ورودی به استان از طریق دیگر استانها، مستقیما وارد دریا شود و استفاده مناسبی از این منابع نشود.
هر چند تلاشهای بسیار زیادی برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان در استان صورت گرفته است ولی به علت نامناسب از آب، باز هم بحران آب کشاورزی استان بوشهر را تهدید میکند که باید از طرحهای نوین در این زمینه استفاده شود.
نخیلات استان بوشهر بیشترین میزان مصرف آب در استان را به خود اختصاص دادهاند که در اغلب نخیلات استان بوشهر از شیوههای آبیاری سنتی یعنی روش غرق آبی استفاده میشود که راندمان بسیار پائینی دارد و باید این روش اصلاح شود.
در سالهای اخیر حمایتهای خوبی برای تغییر شیوههای ابیاری غرقآبی به آبیاری تحت فشار صورت گرفته است که البته در بخش کمی از نخیلات اجرا شده است و با حمایت مناسب، میتواند در همه نخیلات اجرا شود.
لزوم تغییر شیوه سنتی آبیاری به شیوههای نوین
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات استان بوشهر مربوط به کمآبی میشود که پیگیریهای بسیار زیادی به منظور بهبود وضعیت آبی در سطح استان بوشهر انجام شده و طرحهایی در این زمینه تصویب شده است.
شاپور رجایی بر لزوم تغییر در شیوههای آبیاری استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از شیوههای غرق ابی از راندمان پائینی برخوردار است که کشاورزان باید در راستای استفاده از روشهای مناسب ابیاری گام بردارند.
وی به حمایت از تغییر شیوه آبیاری و تبدیل به آبیاری تحت فشار اشاره کرد و ادامه داد: تسهیلات مناسبی در این راستا در سطح استان ارائه میشود و کشاورزان میتوانند از این تسهیلات مناسب بهره ببرند.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه بخش بسیار زیادی از آبهای ناشی از بارندگیهای استان بوشهر وارد دریا میشود، اذعان داشت: اجرای سد دالکی در ذخیرهسازی اب برای کشاورزی نقش بسیار مهمی خواهد داشت که میتواند برخی از مشکلات را رفع کند.
وی به مصرف بالای اب در بخش کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: در این بخش باید به مصرف بهینه آب و استفاده از روشهای با راندمان بالا به خوبی توجه شود.
روش غرقآبی دارای راندمان پائینی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشاورزی وابستگی بالایی به منابع ابی دارد و هر چقدر که بتوانیم استفاده بهتر و مناسبتری از منابع آبی خود داشته باشیم، در عرصه کشاورزی نیز عملکردی موفقترخواهیم داشت.
نوذر منفرد اضافه کرد: هم اکنون در بسیاری از نخیلات استان بوشهر از روشهای غرقآبی استفاده می شود که این روش دارای راندمان پائینی است و باید تلاش شود تا از سیستمهای نوین آبیاری استفاده شود.
وی تصریح کرد: استفاده از شیوههای جدید آبیاری نقش بسیار مهمی در کاهش میزان زه آب در اراضی کشاورزی خواهد داشت و باعث افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از تغییر روش آبیاری در یکهزار هکتار از نخلستانهای استان بوشهر از آبیاری غرقآبی به روش تشتکی خبر داد و افزود: این روش ابیاری میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات عرصه کشاورزی باشد.
دولت 85 درصد هزینههای اجرای آبیاری نوین را پرداخت میکند
وی خواستار حمایت کشاورزان از اجرای این طرح در اراضی کشاورزی شد و ادامه داد: در بخش زیادی از نخیلات استان بوشهر روشهای نوین کشاورزی اجرا شده است و باید تلاش شود تا زمینه برای اجرای این روش در دیگر نخیلات نیز اجرا شود.
منفرد اضافه کرد: توسعه آبیاری تحت فشار در کشور در سال جاری یکهزار و 300 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که کشاورزان برای استفاده از این طرح میتوانند درخواستهای خود را ارائه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به مزایای این طرح برای استفاده کشاورزان، اذعان داشت: 15 درصد اعتبارات برای اجرای این طرحها توسط کشاورزان پرداخت می شود و دولت 85 درصد از هزینهها را به صورت تسهیلات بلاعوض ارائه خواهد کرد.
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