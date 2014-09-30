معرفی آثار بخش میدانی و شورایی جشنواره تئاتر بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش میدانی متشکل از شهرام کرمی، مجید امرایی و محمدعلی دشتگلی از بین 192 اثر، 14 نمایش را برای شرکت در این دوره از جشنواره تئاتر خیابانی «طلوع امید» انتخاب کردند.



نمایش «فضا مادول» کارگردان: شاهو محمودی، کردستان ،مریوان

نمایش «کالسکه ای برای خوشبخت بودن»، کارگردان: مجتبی مرادی، کرمانشاه

نمایش «زندگی در چند نگاه»، کارگردان: امیرشاه علی، تهران

نمایش «آگهی فروش استخدام»، کارگردان: پروانه علی ضامنی، تهران

نمایش «یک دقیقه زندگی زیباتر»، کارگردان: مرتضی اسدی مرام،کرمانشاه

نمایش «به خاطر یک مشت دلار»، کارگردان: محمد یوسفی، تهران

نمایش «یک روز با معلول»، کارگردان: مرتضی مالکی زاده ، تهران

نمایش «آدمک»، کارگردان: رسول حق شناس، ورامین

نمایش «دم»، کارگردان: مهدی صالحیار، آذربایجان شرقی

نمایش «در مسیر رفت و آمد»، کارگردان: نرگس خاک کار، ملایر

نمایش «پر مو»، کارگردان: هادی نادری پور، یزد

نمایش «پاپتی»، کارگردان: کژال راستبین، کردستان _مریوان

نمایش «در شهر»، کارگردان: فرامرز قلیچ خانی، البرز

نمایش «سنگفروش خیابان»، کارگردان: مهدی حبیبی، همدان، ملایر



همچنین علیرضا استادی،‌ علی‌ اکبر علیزاد و علی ظفر قهرمان‌نژاد به عنوان هیات انتخاب بخش شورایی، شش نمایش را از بین هفده نمایش رسیده به دبیرخانه، برای اجرا در جشنواره انتخاب کردند. که اسامی آن ها به شرح زیر است:



«مساله اعتیاد»، به کارگردانی: غزاله کنعان پناه، تهران

«زندگی عشق و دیگر هیچ»، به کارگردانی: گلزار رضوی، تهران

«کارخانگی»، به کارگردانی: بینا ندیمی فرخ، تهران

«مافقط نگرانیم»، به کارگردانی: سید جمال میر جعفری، اصفهان

«هادی و هدا» (مداخله عروسکی)، به کارگردانی: الهام ابراهیم زاده، مشهد

«پیش از صبحانه»، به کارگردانی: آریان رضایی، تهران

نخستین جشنواره تئاتر خیابانی بهزیستی 19 تا 24 مهرماه به دبیری نرجس بختیار خلج در دو بخش میدانی و شورایی برگزار خواهدشد.

