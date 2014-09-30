به گزارش خبرگزاری مهر حسین انواری گفت: در دورانی که صدام به کویت حمله کرد از حسن حبیب پرسیدم شما در آن زمان کجا بودید و او گفت که با دوستان خود جمع شده و ضمن کندن قبر، اجساد کشته شدگان را غسل داده و دفن می کردند.



وی افزود: آن مرحوم مدت ها به این کار مشغول بود، چون احساس می کرد در آن صحنه کار دیگری نمی توانست انجام دهد.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) از مرحوم حسن حبیب به عنوان یک انسان بسیار با انضباط و منظم یاد کرد و افزود: خداوند عنایت خاصی به آن مرحوم داشت و توفیقات بسیار بالایی را کسب کرد.



وی همچنین گفت: آن مرحوم یک انسان متدین مخلص بود و در تمامی کشورها توجه و دلسوزی به ایتام را فراموش نمی کرد.



انواری به خدمات آن مرحوم در کشورهای مختلف به ویژه آذربایجان و لبنان اشاره کرد و گفت: او همیشه حساب و کتاب دقیقی داشت و نکته سنجی های وی در زندگی برای ما درس بود.



وی در ادامه به یکی از نکته سنجی های حسن حبیب اشاره کرد گفت: برخی از موارد نیازمندان را خود او شناسایی می کرد و هرگاه مواردی را ما پیشنهاد می دادیم مثلا می گفتیم برخی ایتام در افغانستان نیاز دارند، درخواست اطلاعات افراد را می کرد و زمانی که به این نتیجه می رسید که باید به آنان کمک شود، خود را از هر نظر موظف می دانست تا کمک های مردمی را با همکاری گروه خود برای آنان جمع آوری کند.



مرحوم حاج حسن حبیب السلمان از شیعیان کشور کویت و از بزرگترین نیکوکاران جهان اسلام بود که بیش از ۴۰ سال از عمر خود را به کارهای خیریه به ویژه سرپرستی ایتام و نشر معارف اهل بیت(ع) اختصاص داد.



برخی از وی به عنوان اسوه نیکوکاری، پدر یتیمان و رهبر اعمال خیر در کویت و جهان اسلام یاد می کنند.



دایره فعالیت های حاج حسن حبیب به کشور کویت محدود نبود و در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله ایران، لبنان و عراق اقدام به تاسیس دارالایتام، مدرسه، مسجد و حوزه علمیه کرد.



وی از سال ۱۹۸۰ عضو 'المجلس البلدی' کویت بود و از این طریق در ساختن جامعه، بیدارسازی مردم و امور فرهنگی فعالیت می کرد.



هر چند به دلیل گریزان بودن آن مرحوم از شهرت، آمار دقیقی از کارهای نیک او در دست نیست اما می توان گفت وی علاوه بر اینکه سرپرستی ۳۰ هزار یتیم را به عهده گرفت، به ساخت ۴۶۰ مسجد، ۳۰ بیمارستان و درمانگاه، ۲۴۰ مدرسه و حوزه علمیه، ۳۵۰ منزل مسکونی برای ایتام اقدام کرد و ۱۲۰ کتاب دینی به زبان های مختلف را منتشر کرد.



وی همچنین به تربیت ۱۲۰۰ مربی قرآن همت گماشت و ضمن سفر به کشورهای مختلف، در جهت ترویج و تبلیغ اسلام و تشیع اقدامات بسیاری انجام داد.



وی که وکالت شرعی مقام معظم رهبری در کویت را نیز بر عهده داشت، موسس مجموعه ای از مراکز فرهنگی و مذهبی در قاره آفریقا به نام مبارک سیدالشهداء(ع) بود.



این نیکوکار بزرگ شنبه هفته گذشته در پی عمل ناموفق قلب در یکی از بیمارستان‏های کویت در گذشت.