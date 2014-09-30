به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جلالی‌پور در سمينار معرفي ظرفيت‌هاي همكاري ايران و امارات درحوزه صنايع پليمري و پلاستيكي گفت: براي رسيدن به اهداف كمي صادرات محصولات پليمري و پلاستيكي بايد تعاملات مناسب تري داشته باشيم كه بخشي مي تواند در حوزه بازاريابي باشد و در اين راستا، نمايشگاه ايران پلاست با حضور كشورهاي منطقه برگزار شد.

وي گفت: با توجه به وجود پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل در منطقه خاورميانه و به خصوص در كشورهاي حوزه خليج فارس، ايجاد قطب صنعتي محصولات پتروشيمي و پليمري از اهميت ويژه اي برخوردار است به نحوي كه مي توان با ايجاد سازوكارهاي لازم و اتخاذ تدابير ويژه و تعامل با كشورهاي صاحب اين صنعت شرايطي مهيا كرد كه بتوانيم سهم مناسبي از بازار اين محصولات داشته باشيم كه اين موضوع مي تواند هم در خصوص مواد اوليه صنايع بالادستي و پايين دستي موثر باشد و در اين ميان پتانسيل بالقوه ايران در حوزه مواد اوليه و مصنوعات مي تواند جايگاه ايران را منحصر به فردتر كند.

وي با بيان اينكه قرار است هيات تجاري براي نمايشگاه عرب پلاست اعزام شده و برنامه‌هاي نيز در اين زمينه داريم، گفت: جلساتي با طرف‌هاي هندي، اماراتي و ساير كشورها خواهيم داشت كه بتوانيم پتانسيل‌هاي خودمان را در رابطه با منابع پليمر و پلاستيك از طريق جلساتي كه در آن جا برگزار مي‌شود، داشته باشيم و اين فرصت مناسبي براي شركت‌هاي ايراني است كه بايد نهايت استفاده را از آن ببرند.

همچنين عليرضا الهي ، نماينده نمايشگاه عرب پلاست در ايران نيز در اين سمينار گفت: معرفي پتانسيل هاي موجود در گردهمايي بزرگ بين المللي عرب پلاست كه از 20تا23 دي ماه سال جاري در دبي برگزار مي‌شود، ‌زمينه‌ساز همكاري‌هاي مهمي دراين راستا خواهدبود.



وي گفت: هدف اصلي ما از برگزاري این همایش ‌در وحله اول آشنايي با ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي صنعت پليمر و پلاستيك كشور ايران است كه اين مهم در تعاملات و ارتباطات تنگاتنگ چند ماه گذشته همكاران ما در شركت بيوتي اسكاي به عنوان نماينده نمايشگاه بين‌المللي عرب پلاست در كشور با مجموعه هاي مختلف اين صنعت مطرح شده و گزارشات ارائه شده حاكي از توان اين صنعت ارزش آفرين براي حضور هر چه بيشتر در بازارهاي جهاني و استفاده از فرصت‌هاي نوين در بازاريابي است.

الهی، تنظيم برنامه‌ سمينار با حضور شركت هاي ايراني حاضر در نمايشگاه عرب پلاست و شركت هاي بزرگ هندي، توليد كننده مواد اوليه، ماشين آلات و متقاضيان خريد مصنوعات پلاستيكي و مذاكرات رو در رو با اين شركت ها در فضايي اختصاصي و تنظيم برنامه بازديد شركت هاي متقاضي ايراني حاضر در نمايشگاه از مجتمع هاي توليدي و پتروشيمي كشور امارات را از جمله برنامه هاي مهم در نمايشگاه عرب پلاست عنوان كرد.

همچنين سهراب سليمي رايزن بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران در امارات كه تا دو ماه آينده جايگزين رايزن فعلي خواهد شد، در اين مراسم اعلام آمادگي خود را براي همكاري با دست اندركاران صنعت پتروشيمي و پلاستيك در حاشيه نمايشگاه ايران پلاست براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده در بخش صادرات اعلام كرد.

در همین حال، حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در اين سمينار اظهار كرد:‌ با توجه به موقعيت ويژه و شرايطي كه كشورمان به عنوان قطب توليد نفت و پتروشيمي دارد، همكاري‌هاي چندجانبه ما مي تواند شرايط را براي صادرات محصولات پتروشيمي و پليمري بيش از پيش مهيا كند و هر گونه آمادگي در اين زمينه داريم.

محصولات جديد و فن آوري در قالب گيري تزريقي در نمايشگاه عرب پلاست 2015 بر روي صفحه نمايش قالب گير ضدضربه و بسته بندي و تكنيك‌هاي پردازش پست‌هاي پلاستيكي و مواد خام و افزودني‌هاي پليمري به نمايش خواهد آمد.