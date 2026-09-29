به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مهرشاد صدیقی گفت: نخستین نمایشگاه پلاست‌شو از ۱۴ تا ۱۷ مهر، با رویکردی جدید و با تمرکز بر محصولات نهایی، بازار مصرف و توسعه تعاملات تجاری در صنعت پلیمر و پلاستیک برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از نمایشگاه با همکاری و هم‌افزایی تشکل‌های صنفی حوزه پلیمر و پلاستیک و اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود و تلاش شده است بستری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری فعالان این صنعت فراهم شود.

مدیر اجرایی نخستین نمایشگاه پلاست‌شو با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ناشی از جنگ بیان کرد: این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع در مرکز نمایشگاه و همایش‌های بین‌المللی ایران‌مال برگزار می‌شود.

صدیقی اظهار کرد: در این دوره، بیش از ۸۰ شرکت داخلی و خارجی حضور دارند و همچنین حدود ۳۰ مهمان خارجی از اقلیم کردستان عراق، عراق و افغانستان در نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

وی برگزاری حدود ۱۲ کارگاه آموزشی را از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه بیان کرد و گفت: در این کارگاه‌ها موضوعات تخصصی و آموزشی مرتبط با صنعت پلیمر و پلاستیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر اجرایی نمایشگاه پلاست‌شو همچنین از اجرای طرح ثبت‌نام هوشمند بازدیدکنندگان در این دوره خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف تسهیل فرآیند حضور بازدیدکنندگان و مدیریت هوشمند اطلاعات اجرا می‌شود و جزئیات آن از سوی عوامل اجرایی نمایشگاه تشریح خواهد شد.

صدیقی ابراز امیدواری کرد برگزاری نخستین نمایشگاه پلاست‌شو زمینه‌ساز افزایش تعاملات میان فعالان صنعت، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری فرصت‌های جدید تجاری برای مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان باشد.

حمایت تشکل‌های صنعتی از نمایشگاه پلاست‌شو

علی شاملو، دبیر انجمن صنایع پلاستیک تهران با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، حمایت تشکل‌های صنعتی و تولیدکنندگان از برگزاری این نمایشگاه، نشان‌دهنده تداوم فعالیت بخش تولید و اقتصادی کشور است، گفت: از همکاری و حمایت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، انجمن پلاستیک، انجمن بازیافت و اتاق بازرگانی تهران قدردانی می‌کنیم که در این شرایط از نمایشگاه حمایت کردند و زمینه حضور فعالان صنعت را فراهم کردند.

وی افزود: شرایط موجود نشان می‌دهد که تولیدکنندگان کشور با وجود مشکلات و محدودیت‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و حضور آنها در این نمایشگاه بیانگر تداوم مسیر تولید، کار و تلاش است.

شاملو با اشاره به همکاری معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تاکنون مقدمات حضور حدود ۳۰ نفر از تجار کشورهای همسایه که از جامعه هدف صنعت پلیمر هستند، فراهم شده است و این افراد با وجود شرایط موجود، به صورت زمینی وارد کشور می‌شوند.

دبیر انجمن صنایع پلاستیک تهران گفت: بسیاری از این تجار در دوره‌های گذشته نمایشگاه ایران‌پلاست حضور داشتند و حضور مجدد آنها در این نمایشگاه می‌تواند زمینه توسعه تعاملات تجاری میان فعالان صنعت پلیمر ایران و کشورهای همسایه را فراهم کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و افزود: با همکاری انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، برنامه آموزشی نمایشگاه در چهار روز برگزاری، تقریباً تکمیل شده است.

دبیر انجمن صنایع پلاستیک تهران گفت: در این برنامه‌ها، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گمرک و سازمان ملی استاندارد حضور خواهند داشت.