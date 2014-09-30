به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «ستاره شو» با موضوع ستاره شدن، توجه به نخبگان و حمایت از جریان پیشرفت های علمی و ارج نهادن به ایده های خلاقانه و نوآورانه از روز جمعه 11 مهر ماه روی آنتن شبکه یک می رود.

این برنامه با بهره گیری از یک اپلیکیشن تلویزیونی مهمان خانه های مردم می شود و توسط این اپلیکیشن مخاطبان را در برنامه خود مشارکت می دهد.

برنامه «ستاره شو» با تهیه کنندگی، کارگردانی و اجرای محمد سلوکی جمعه هر هفته از ساعت 23 به مدت 120 دقیقه از شبکه یک به صورت زنده روی آنتن خواهد رفت.

«ستاره شو» قصد دارد راه و رسم ستاره شدن را بدهد و جامعه هدف آن متولدان دهه هفتاد است.

مخاطبان این برنامه می توانند با اپلیکیشن تخصصی این برنامه که ساخته سروش گل محمدی است با توجه به موضوعات مطرح شده در برنامه با تلفن همراه خود فیلمبرداری کنند و به صورت آنلاین برای برنامه بفرستند و برنامه نیز آن را پخش خواهد کرد.

نکته جالب و هیجان انگیز برنامه این است که هر جمعه «ستاره شو» میزبان یکی از ستارگان سینما، موسیقی و ورزش است و آن ستارگان از بین کلیپ های ارسال شده توسط مردم یکی را به عنوان کلیپ برگزیده انتخاب می کنند و به سازنده آن کلیپ از طرف برنامه مبلغ دو میلیون تومان اعطا می شود.

تیم تهیه برنامه «ستاره شو» قصد دارد جشنواره ای در شیراز برگزار کند و از بین کلیپ های ارسال شده توسط مخاطبان به برنامه از سازندگان کلیپ های برگزیده تقدیر کند.

عوامل این برنامه به این شرح هستند: بهرام عظیمی سازنده تیتراژ، مِژده لواسانی سرپرست نویسندگان، مجتبی فرجی مدیر تولید و اشکان حاجی عبدالهی مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای.

این برنامه کاری از گروه پخش شبکه یک سیماست.