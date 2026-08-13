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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۲

جنبش انصار الله: جنگ داخلی در یمن منتفی است

جنبش انصار الله: جنگ داخلی در یمن منتفی است

«محمد الفرح» عضو ارشد جنبش انصار الله یمن تأکید کرد که جنگ کنونی در یمن داخلی نیست بلکه علیه سعودی و مزدوران این کشور است و با تمام قدرت ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یکی از اعضای ارشد جنبش انصار الله یمن وقوع هر گونه جنگ داخلی در این کشور را منتفی دانست و تأکید کرد که جنگ کنونی در یمن علیه عربستان سعودی و مزدوران این کشور است.

«محمد الفرح» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نبرد ما با سعودی است که دشمن ماست، و هر گلوله‌ای که از هر طرف در این نبرد شلیک شود، مسئولیتش بر عهدهٔ سعودی است.

وی در ادامه افزود: هیچ جنگ داخلی یمنی‌ای در کار نیست؛ جنگ میان یمن و سعودی است و بمباران، تجمع‌های سعودی را هدف می‌گیرد. حتی اگر دشمن سعودی آتش‌بسی صوری اعلام کند، تا زمانی که به بسیج نیروهایش ادامه دهد و بخواهد بر یمن قیمومت تحمیل کند، حقیقت رویارویی تغییر نخواهد کرد.

محمد الفرح تأکید کرد: جهت جنگ ما همچنان به‌سوی تجاوز سعودی باقی خواهد ماند، و موشک‌های ما نیز همچنان به‌سوی تأسیسات عربستان نشانه می‌روند و ما برای مقابله با هرگونه تعرضی که خود او یا نیروهای بسیج‌شده‌اش در یمن انجام دهند، آمادگی داریم.

این عضو ارشد جنبش انصارالله خاطرنشان کرد: سعودی همچنان از نظر ما، ابزاری در خدمت طرح صهیونیستی خواهد بود؛ سعودی این طرح را اجرا می‌کند و اهدافش را پیش می‌برد، حتی اگر به بهای امنیت و منافع خودش و به بهای امت، وحدت و قدرت آن و سوق‌دادنش به‌سوی فروپاشی و تسلیم در برابر دیکته‌های آمریکا و اسرائیل تمام شود.

کد مطلب 6915441

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    نظرات

    • محمد ترقی خواه پاریزی IR ۰۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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      پاسخ
      سلام حکام عرب منطقه بخصوص سعودی‌ها و اماراتی ها خودشان را زدند به خواب غفلت‌ نمی‌دانند منظور اسرائیل از این اختلافات غصب سر زمین‌ها آنها ست اما این وعده‌ حق است و سرانجام حق با جبهه مقاومت و پیروزی بزرگی خواهد بود۰

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