  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۶

مردمی که مبتلای امام حسین (ع) شدند؛ بازخوانی نوحه‌های قدیمی در «دچار»

مردمی که مبتلای امام حسین (ع) شدند؛ بازخوانی نوحه‌های قدیمی در «دچار»

تهیه کننده «دچار» بیان کرد که سوژه‌هایی در برنامه حاضر می شدند که ابتلا به اباعبدالله (ع) را در حرفه، تخصص و توانمندی خود نشان می‌دادند.

ابوالقاسم رحمانی تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «دچار» با تشریح رویکرد این برنامه در انتخاب سوژه‌های مردمی و چهره‌های فرهنگی و هنری به خبرنگار مهر گفت: تلاش کردیم روایت‌هایی از آدم‌های معمولی جامعه را به تصویر بکشیم تا مخاطب بتواند خود را در این روایت‌ها ببیند و میان خود و سوژه فاصله‌ای احساس نکند.

رحمانی درباره انتخاب عنوان «دچار» اظهار کرد: اسم «دچار» حاصل تفأل به اشعار و دیوان‌های متعدد بود. بارها با این اسم مواجه شدیم و در نهایت انتخاب شد و مورد تایید دوستان تصمیم‌گیر نیز قرار گرفت. به نظر خودمان هم اسم خوب و مرتبطی با فضای کلی برنامه بود.

وی افزود: در هر ۲ فصل، «دچار» به معنای ابتلا به حضرت اباعبدالله (ع) در همه شئون زندگی است. سوژه‌هایی که در برنامه حاضر بودند، چه در فصل نخست و چه در فصل دوم، ابتلا به اباعبدالله (ع) را در حرفه، تخصص و توانمندی خود نشان می‌دادند و درباره تمام کسانی که در برنامه روایت شدند نیز این ابتلا در وجوه مختلف زندگی جاری بود.

این تهیه‌کننده ادامه داد: مشخصاً هدف ما همین بود که روایت‌ها، اتفاقات و محتواهایی را مطرح کنیم و به تصویر بکشیم که ماحصل آنها ابتلا به حضرت سیدالشهدا (ع) باشد. در فضاهای مختلف فرهنگی، هنری و تاریخی نیز همین هدف را دنبال کردیم؛ چه در انتخاب شعرها، چه در روایت سوژه‌ها، چه در روایت تاریخ و چه در بازخوانی نوحه‌های قدیمی.

رحمانی تصریح کرد: حتی در بخش تاریخ ایران، روایت پادشاهان، تصمیم‌گیران و چهره‌های شاخص تاریخ کشورمان را داشتیم که با وجود جایگاه‌های رفیع و موقعیت‌های خاص اجتماعی و سیاسی، ابتلا به حضرت اباعبدالله (ع) باعث ماندگاری وجوه دیگری از شخصیت آنها شده و اثرات ویژه‌ای بر تصمیم‌گیری‌ها و زندگی‌شان گذاشته بود.

وی در ادامه درباره حضور سوژه‌های مردمی در «دچار» گفت: اینکه از سلبریتی‌ها فاصله بگیریم و سراغ آنها نرویم، چندان هم اتفاق خوبی نیست. سلبریتی به هر حال الگو و مورد اقبال بخش قابل توجهی از جامعه است و سخنی که از زبان یک چهره شاخص شنیده می‌شود یا تجربه زیسته‌ای که او برای مخاطب روایت می‌کند، طبیعتاً می‌تواند مورد اعتماد و اقبال بیشتری قرار بگیرد.

رحمانی افزود: در فصل اول «دچار» این مسیر را رفتیم و در شش قسمت، شش چهره شاخص و سلبریتی داشتیم. اما در فصل دوم، با وجود اینکه برنامه تهی از چهره و سلبریتی نبود، تلاش کردیم شکل استفاده از این ظرفیت را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: در بخش کتابخوانی برنامه، چهره‌هایی مانند یاسین حجازی، المیرا شریفی‌مقدم، ایوب آقاخانی، شهرزاد کمال‌زاده، آزیتا ترکاشوند، مهدی ماهانی، زهرا داوودنژاد و ابراهیم امینی حضور داشتند که هرکدام در حوزه فعالیت خود چهره‌های شاخصی هستند. با وجود حضور این افراد، به جای اینکه روایت‌های آنها از تجربیات زیسته و روایت‌های امام‌حسینی‌شان را بشنویم، آنها را به سمت موضوع دیگری که دغدغه خودمان بود، یعنی کتاب و کتابخوانی، هدایت کردیم.

این تهیه‌کننده اضافه کرد: تلاش کردیم به مخاطب بگوییم کتاب بخواند و سراغ رمان‌های مذهبی، داستان‌های مذهبی و روایت‌های مذهبی برود. در عین حال از ظرفیت این چهره‌ها برای بیشتر دیده شدن برنامه نیز استفاده کردیم.

رحمانی با اشاره به دلیل توجه «دچار» به سوژه‌های عمومی‌تر اظهار کرد: روایت‌های حسینی چهره‌ها و سلبریتی‌ها شنیده شده و مخاطب در جریان آنهاست. از طرف دیگر، مخاطبان خودشان هم چون سلبریتی نیستند، شاید شنیدن تجربیات زیسته چهره‌های عمومی‌تر و نزدیک‌تر به خودشان برای آنها باورپذیرتر باشد.

رحمانی تصریح کرد: نکته مهم‌تر این است که امام حسین (ع) فقط امام چهره‌ها و سلبریتی‌ها نیست، متعلق به آدم‌های معمولی هم است بنابراین سوژه عمومی، مردم عادی و مخاطب عادی نیز سهم خودشان را از این روایت‌ها و حضور در برنامه دارند و این برای ما بسیار ارزشمند بود.

وی با اشاره به بازخورد سوژه‌های مردمی گفت: بخش‌هایی از برنامه که بیشتر در فضای مجازی و رسانه‌ها دیده و وایرال شدند، الزاماً بخش حضور چهره‌ها و سلبریتی‌ها نبود بلکه سوژه‌های مردمی ما بیش از آنها در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف دست‌به‌دست شدند.

این تهیه‌کننده درباره بازخوانی نوحه‌های قدیمی در «دچار» نیز گفت: در برنامه «دچار» ۱۶ قطعه قدیمی توسط علیرضا پوراستاد، حنیف طاهری و سیدامیر حسینی بازخوانی شد که به نظرم کار بسیار ارزشمندی بود.

رحمانی افزود: پوراستاد برای این کار بسیار زحمت کشید و این پروژه پژوهش بسیار سنگینی داشت. یک تیم حرفه‌ای از افرادی که در حوزه شعر و ادبیات صاحب‌نظر و پژوهشگر بودند و چهره‌های شناخته‌شده این حوزه محسوب می‌شدند، برای انتخاب اشعار قدیمی مورد استفاده قرار گرفتند. انتخاب اشعار بسیار زمان‌بر بود و ملودی‌ها، سازهای مختلف و جزئیات دیگر نیز نیازمند کار و بررسی زیادی بود.

وی تاکید کرد: هدف ما این نبود که «دچار» تبدیل به یک موزه شود. از این بازخوانی هدف مشخصی داشتیم، تلاش کردیم آنچه را که سنت، ریشه و اصالت ما در سوگواری حضرت اباعبدالله (ع) است، دوباره به مخاطب عرضه کنیم. سنتی که با وجود گذشت سال‌ها همچنان به دل می‌نشیند.

رحمانی ادامه داد: هنوز وقتی صدای حسین فخری، حاج اکبر ناظم و دیگر مداحان قدیمی را می‌شنویم، حال خاصی پیدا می‌کنیم و منقلب می‌شویم. تلاش کردیم این قطعات را با بازخوانی و استفاده از سیستم‌های امروزی‌تر و در حال‌وهوایی مدرن‌تر ارائه کنیم تا نشان دهیم دوره این مدل از نوحه و مداحی تمام نشده و همچنان مورد اقبال و جذاب است.

وی در پایان درباره این برنامه که از شبکه نسیم پخش شد، عنوان کرد: هدف دیگرمان این بود که نوعی تشویق و تسهیل برای بازگشت دوباره به آن سبک و سیاق ایجاد کنیم و از سوی دیگر، نسل جدید نیز با این مدل آشنا شود و آن را بشنود، البته با همان ظرافت‌های هنری که در بازخوانی قطعات رعایت شده است.

کد مطلب 6915431
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه