۱۶۶۶ واحد مسکونی نیازمند تعمیر و تخریب در آبدانان شناسایی شد

محمد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه عملیات آواربرداری از منازل آسیبدیده بر اثر حملات رژیم صهیونیستی در این شهرستان، اظهار داشت: از مجموع ۵۰ واحد مسکونی که به طور کامل تخریب و غیرقابل سکونت شدهاند، تاکنون عملیات آواربرداری ۱۵ واحد انجام شده و مابقی نیز با تخصیص اعتبارات لازم در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه بر اثر بمباران ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴، تعداد یک هزار و ۶۶۶ واحد مسکونی دچار آسیبهای جدی شدهاند، افزود: این واحدها شامل مواردی از تخریب کامل تا نیازمند تعمیرات اساسی هستند و در حال حاضر پرداخت مبالغ خسارت به متقاضیان در حال انجام است و همچنین ۴۶۰ واحد مسکونی نیز به طور کامل تخریب شدهاند که در مراحل بعدی نسبت به پرداخت خسارت آنها اقدام خواهد شد.
مدیر بنیاد مسکن آبدانان با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن شهرستان همزمان با عملیات آواربرداری، روند ارزیابی دقیق و پرداخت خسارت واحدهای آسیبدیده را نیز به صورت مستمر دنبال میکند، تصریح کرد: با تداوم آواربرداری و تسریع در پرداخت خسارتها، روند بازسازی خانههای آسیبدیده شتاب بیشتری خواهد گرفت تا خانوادههای خسارتدیده هرچه زودتر به خانه و زندگی عادی خود بازگردند و از سرپناه موقت خارج شوند.
نورمحمدی در ادامه به اجرای طرحهای عمرانی بنیاد مسکن در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در سال جاری، اجرای طرح هادی در ۱۲ روستای دیگر شهرستان آبدانان در دستور کار قرار گرفته و عملیات آسفالت معابر در چهار روستا به مساحت ۳۰ هزار متر مربع در حال انجام است و این اقدامات در راستای بهبود زیرساختهای روستایی، میتواند نقش مهمی در رونق معیشت روستایی و کاهش مهاجرت به حاشیه شهرها داشته باشد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مردم در این ایام، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن با تمام توان پای کار است تا با تسریع در روند بازسازی، زمینه بازگشت هرچه سریعتر خانوادههای خسارتدیده به زندگی عادی را فراهم کند؛ امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب، شاهد تکمیل هرچه سریعتر این پروژههای عمرانی و خدمترسانی مطلوب به مردم باشیم.
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