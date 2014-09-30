به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور گرامیداشت آزادی خرمشهر قرعه کشی شد و تیم‌های میزبان و میهمان این مرحله مشخص شدند.

تیم فوتبال صبای قم در شرایطی که به همراه سایر تیم‌های لیگ برتری از دور یک شانزدهم وارد مسابقات شده به اردبیل می‌رود تا با تیم شهرداری این شهر روبرو شود.

صبای قم و شهرداری اردبیل خردادماه امسال و پیش از آغاز لیگ بر‌تر فوتبال در اردبیل مسابقه‌ای دوستانه با هم برگزار کردند در آن مسابقه پیروزی با صبا بود و حالاپس از حدود 4 ماه این مسابقه بار دیگر در اردبیل تکرار می‌شود.

در آن مسابقه صبای قم با تک گل محسن کرمی بازیکن قمی خود شهرداری اردبیل را شکست داد و نخستین بازی پیش فصل خود در راه لیگ بر‌تر راه با برد به اتمام رساند.

شهرداری اردبیل در دو مسابقه قبلی خود در جام حذفی در نخستین بازی به دیدار نماینده استان یزد رفت و این تیم را شکست داد و سپس در مسابقه‌ای خارج از خانه برابر تیم استقلال آبی تهران به پیروزی رسید تا حریف تیم فوتبال صبای قم شود.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، مسابقات جام حذفی فوتبال کشور از امسال و بر خلاف چند سال گذشته از مرحله یک چهارم نهایی به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود در حالی که دیدارهای مراحل قبل از یک چهارم نهایی از جمله نخستین بازی صبای قم، به صورت تک بازی برگزار می‌شود.

تیم فوتبال صبای قم در صورت پیروزی در مرحله یک شانزدهم نهایی و حضور در جمع 16 تیم پایانی به مصاف برنده دیدار تیم‌های نفت تهران و استقلال اهواز می‌رود.

صبا سال گذشته در مسابقات جام حذفی کشور در مرحله یک شانزدهم نهایی در دیدار برابر تیم فوتبال نفت امیدیه در قم مقابل این تیم یک بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد و امسال در پی کسب نتایج قابل توجه در این مسابقات است.