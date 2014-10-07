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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۶

از سوی سازمان لیگ برتر؛

برنامه مرحله یک شانزدهم رقابت‌های فوتبال جام حذفی اعلام شد

برنامه مرحله یک شانزدهم رقابت‌های فوتبال جام حذفی اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه مرحله یک شانزدهم جام حذفی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه دیدارها به شرح زیر است:
 

پنجشنبه 24 مهر 93
* فجر شهید سپاسی - استقلال خوزستان - حافظیه شیراز-ساعت 14:30
* ذوب آهن - پیام چغادک بوشهر - فولاد شهر اصفهان - ساعت 16:50
* نفت مسجد سلیمان - نیروی زمینی تهران - شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان - ساعت 17
* پیروزی - کارگر بنه گز بوشهر - آزادی تهران - ساعت 16:50
* راه آهن - پاس همدان - اکباتان تهران - ساعت 14:30
* گسترش فولاد تبریز - شهدای ارتش اصفهان - اختصاصی گسترش تبریز - ساعت 14
* کیان بختیاری شهرکرد - سایپا البرز -  ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
* شهرداری اردبیل - صبای قم - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

جمعه 25 مهر 93
* پیکان تهران - بهمن شیراز - دستگردی تهران - ساعت 16:50
* صنعت ساری - ملوان - شهدا ساری - ساعت 14:30
* پارسه تهران - فولاد خوزستان - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
* تراکتورسازی - کارون اهواز - یادگار امام تبریز - ساعت 14:30
* پدیده خراسان - خونه به خونه بابل - ثامن مشهد-ساعت –ساعت 14

شنبه 26 مهر 93
* استقلال اهواز - نفت تهران - تختی اهواز - ساعت 17
* گل گهر سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
* فولاد نوین اهواز - استقلال تهران - غدیر اهواز - ساعت 19

کد مطلب 2385131

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