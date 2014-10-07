به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه دیدارها به شرح زیر است:
پنجشنبه 24 مهر 93
* فجر شهید سپاسی - استقلال خوزستان - حافظیه شیراز-ساعت 14:30
* ذوب آهن - پیام چغادک بوشهر - فولاد شهر اصفهان - ساعت 16:50
* نفت مسجد سلیمان - نیروی زمینی تهران - شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان - ساعت 17
* پیروزی - کارگر بنه گز بوشهر - آزادی تهران - ساعت 16:50
* راه آهن - پاس همدان - اکباتان تهران - ساعت 14:30
* گسترش فولاد تبریز - شهدای ارتش اصفهان - اختصاصی گسترش تبریز - ساعت 14
* کیان بختیاری شهرکرد - سایپا البرز - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
* شهرداری اردبیل - صبای قم - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
جمعه 25 مهر 93
* پیکان تهران - بهمن شیراز - دستگردی تهران - ساعت 16:50
* صنعت ساری - ملوان - شهدا ساری - ساعت 14:30
* پارسه تهران - فولاد خوزستان - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
* تراکتورسازی - کارون اهواز - یادگار امام تبریز - ساعت 14:30
* پدیده خراسان - خونه به خونه بابل - ثامن مشهد-ساعت –ساعت 14
شنبه 26 مهر 93
* استقلال اهواز - نفت تهران - تختی اهواز - ساعت 17
* گل گهر سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
* فولاد نوین اهواز - استقلال تهران - غدیر اهواز - ساعت 19
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