به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه دیدارها به شرح زیر است:



پنجشنبه 24 مهر 93

* فجر شهید سپاسی - استقلال خوزستان - حافظیه شیراز-ساعت 14:30

* ذوب آهن - پیام چغادک بوشهر - فولاد شهر اصفهان - ساعت 16:50

* نفت مسجد سلیمان - نیروی زمینی تهران - شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان - ساعت 17

* پیروزی - کارگر بنه گز بوشهر - آزادی تهران - ساعت 16:50

* راه آهن - پاس همدان - اکباتان تهران - ساعت 14:30

* گسترش فولاد تبریز - شهدای ارتش اصفهان - اختصاصی گسترش تبریز - ساعت 14

* کیان بختیاری شهرکرد - سایپا البرز - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

* شهرداری اردبیل - صبای قم - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

جمعه 25 مهر 93

* پیکان تهران - بهمن شیراز - دستگردی تهران - ساعت 16:50

* صنعت ساری - ملوان - شهدا ساری - ساعت 14:30

* پارسه تهران - فولاد خوزستان - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

* تراکتورسازی - کارون اهواز - یادگار امام تبریز - ساعت 14:30

* پدیده خراسان - خونه به خونه بابل - ثامن مشهد-ساعت –ساعت 14

شنبه 26 مهر 93

* استقلال اهواز - نفت تهران - تختی اهواز - ساعت 17

* گل گهر سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان - ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

* فولاد نوین اهواز - استقلال تهران - غدیر اهواز - ساعت 19