زمان برگزاری يازدهمين دوسالانه پوستر تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعيه اين دفتر آمده است: با پوزش و عذرخواهي از طراحان گرافيك و با توجه به مشكلات موجود و نبود فرصت زماني كافي براي هماهنگي با ميهمانان و شركت كنندگان خارجي براي حضور در يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر ايران، برگزاري يازدهمين دوسالانه پوستر كه قرار بود دي ماه سال جاري برگزار شود، به زمان ديگري موكول خواهد شد.

در ادامه اطلاعيه دفتر هنرهاي تجسمي آمده است: تعويق زمان برگزاري يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر ايران به منظور برگزاري بهتر و موثرتر دوسالانه و حضور جدي ميهمانان و هنرمندان خارجي در اين رويداد تصميم گيري شده است و دوسالانه در نخستين فرصت مناسب با همكاري انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران برگزار خواهد شد كه زمان برگزاري آن متعاقبا اعلام مي شود.

در اين اطلاعيه آمده است: برگزاري دوسالانه ها به عنوان حرفه اي ترين رويدادهاي تخصصي هنرهاي تجسمي با حضور و مشاركت فعال هنرمندان و انجمن ها از برنامه هاي دفتر هنرهاي تجسمي است و در اين راستا مقدمات برگزاري يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر ايران با همكاري دفتر هنرهاي تجسمي و انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران فراهم شد تا دوسالانه به صورت حرفه اي و با حضور فعال و مؤثر هنرمندان ايراني و ديگر كشورها برگزار شود. همكاري و مشاركت انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران و مشاركت هنرمندان طراح گرافيك شايسته قدرداني است و اميدواريم در ادامه راه نيز با مشاركت انجمن و طراحان گرافيك يازدهمين دوسالانه به صورت حرفه اي در فرصت مناسب برگزار شود.

با توجه به تغيير زمان برگزاري يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر، مهلت ارسال آثار نيز تمديد خواهد شد و روند دريافت آثار از سوي دبيرخانه ادامه پيدا مي كند. مهلت نهايي ارسال آثار به دبيرخانه يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر ايران نيز متعاقبا اعلام مي شود.

